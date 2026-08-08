Quando esce Michael 2 al cinema? Il sequel sarà "ancora più grande" e la data d'uscita non è più un mistero Gli addetti ai lavori si sono già sbilanciati su una possibile data d'uscita, svelando inoltre alcune anticipazioni sull'attesissimo sequel

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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Dopo l’incredibile successo al botteghino del biopic su Michael Jackson, Lionsgate ha finalmente svelato i primi dettagli sul sequel, Michael 2. Durante una recente riunione sui conti della società, il presidente della divisione cinema Adam Fogelson ha fornito qualche indizio sui tempi di lavorazione e sull’uscita del film.

Michael 2, il sequel ha già una possibile data d’uscita

Le riprese dovrebbero partire tra la fine di quest’anno e l’inizio del 2027. Il che vuol dire che l’obiettivo degli addetti ai lavori è quello di lanciare il film al cinema tra la fine del 2027 e i primi mesi del 2028. Questa, dunque, la finestra di lancio decisa, resta ora da attendere la data d’uscita ufficiale.

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Intanto, l’asticella resta altissima: il primo capitolo – diretto da Antoine Fuqua e prodotto da Graham King – è stato un vero e proprio fenomeno, diventando il primo film nella storia di Lionsgate a superare il miliardo di dollari di incasso in tutto il mondo. La buona notizia per la produzione è che non si ripartirà totalmente da zero. Fogelson ha spiegato che per Michael 2 verrà riutilizzato diverso materiale già girato durante le riprese del primo film, in particolare alcune grandi sequenze musicali. Il primo capitolo ha avuto una lavorazione piuttosto complessa e costosa, legata ad alcune modifiche alla sceneggiatura che hanno richiesto scene aggiuntive. Proprio la mole di girato accumulata ha però permesso allo studio di pianificare subito questo secondo capitolo.

Michael 2 sarà "ancora più grande" del primo film

L’obiettivo dichiarato da Lionsgate è quello di non deludere le aspettative e, anzi, regalare ai fan un seguito persino migliore del primo film: "Vogliamo offrire il sequel più grande e migliore possibile, quello che gli spettatori meritano dopo l’esperienza del primo film", ha infatti ammesso il dirigente.

Per tornare a vedere Jaafar Jackson nei panni del Re del Pop, insomma, ci vorrà ancora un po’ di pazienza, ma i lavori sono ufficialmente in corso. Il nipote della star del pop reciterà intanto anche nel film Supermax al fianco di Will Smith e AnnaSophia Robb. La storia ruota attorno a due agenti dell’FBI incaricati di indagare su un omicidio apparentemente impossibile, commesso all’interno delle mura di un carcere di massima sicurezza (supermax) ritenuto del tutto impenetrabile. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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