La Preside con Luisa Ranieri è già su RaiPlay con le prime due puntate in esclusiva

Dopo l’anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2025, arriva su Rai 1 La Preside, una serie originale che racconta la forza dirompente dell’istruzione nei contesti più difficili. Prodotta da Bibi Film TV e Zocotoco in collaborazione con Rai Fiction e Netflix, l’opera vede protagonista una straordinaria Luisa Ranieri. Per coloro che attendono con ansia l’uscita della serie su Rai 1, c’è un’ottima notizia: le prime due puntate sono disponibili in streaming ancor prima del debutto ufficiale.

Luisa Ranieri porta in scena La Preside Eugenia nella nuova fiction Rai

La serie trae libera ispirazione dalla storia di Eugenia Carfora, la dirigente scolastica di Caivano diventata un simbolo nazionale di coraggio. Ad interpretarla è proprio Luisa Ranieri, che nella serie però si chiama Eugenia Liguori, ed è una donna di 47 anni dotata di grande volontà ed entusiasmo per il suo lavoto. Al suo primo incarico, sceglie deliberatamente di dirigere l’Istituto Anna Maria Ortese a Napoli, una scuola situata in una delle piazze di spaccio più grandi d’Europa, dove l’abbandono scolastico e il degrado sembrano aver già segnato il destino dei ragazzi.

La sinossi della fiction, d’altronde, ci anticipa le intenzioni della protagonista attraverso poche e semplici frasi: "È possibile strappare i giovani alla criminalità e all’analfabetismo quando sono loro i primi a non voler essere salvati? Eugenia crede di sì.", si legge. Luisa Ranieri porta in scena un personaggio che non si arrende al male e alla bruttezza, ma cerca di migliorare e salvare anche ciò che chiunque altri riterrebbe irrecuperabile. Per farlo "mette in atto metodi non convenzionali e coraggiosi, sfidando pericoli e pregiudizi per trasformare una ‘discarica’ in un moderno centro d’eccellenza".

Il cast e le parole della ‘preside originale’

Oltre a Luisa Ranieri nel ruolo della protagonista, nel cast della serie La Preside troviamo anche Alessandro Tedeschi, Francesco Zenga, Ludovica Nasti e Pasquale Brunetti.

Sarà interessante scoprire un nuova storia di determinazione e coraggio come quella di Eugenia Carfora, la Preside che, in una dichiarazione fatta a Orizzontescuola, ha tenuto a precisare la sua missione: "Io non mi sento un simbolo. Io voglio esserci. Quando si incrocia un problema, o lo affronti o cambi strada. Io ho scelto di affrontarlo, perché sento che si può fare. Avverto una fame di ascolto, un bisogno degli altri di esserci, ma spesso mancano gli strumenti".

