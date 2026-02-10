La Mummia 4, svelata la data di uscita: Brendan Fraser e Rachel Weisz di nuovo insieme 20 anni dopo La Mummia 4 è realtà: il prossimo film della saga non solo è stato confermato ma ritroverà i suoi iconici protagonisti Brendan Fraser e Rachel Weisz. Quando esce il film

Dopo mesi di intense trattative, la Universal Pictures ha ufficializzato il ritorno di Brendan Fraser e Rachel Weisz per un nuovo capitolo della saga de La Mummia. I due attori riprenderanno i loro iconici ruoli, Rick ed Evelyn O’Connell, sarà quindi questa la prima reunion della coppia dai tempi de La mummia – Il ritorno (2001).

Brendan Fraser e Rachel Weisz di nuovo insieme per La Mummia 4: annunciata la data d’uscita del film

Il debutto nelle sale è già stato fissato: il film uscirà il 19 maggio 2028. Il progetto vanta un team creativo di alto profilo, specializzato nel rilanciare franchise storici con una vena horror moderna. Alla regia troviamo il duo Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, già registi dei recenti successi di Scream e dell’horror Abigail. La sceneggiatura è firmata da David Coggeshall (noto per lavori come The Family Plan, Orphan: First Kill); inoltre torna lo storico produttore Sean Daniel, affiancato dal team di Project X Entertainment (William Sherak, James Vanderbilt e Paul Neinstein). Brendan Fraser parteciperà anche in veste di produttore esecutivo.

Oltre alla data e al ritorno dei due iconici protagonisti, poco si sa de La Mummia 4, a partire da quale sarà la trama del film. Certo è che la scelta dei registi porterà ad un ritorno alle atmosfere "horror-adventure" che hanno reso celebre il capitolo originale. Il che ci fa intuire che il mix di avventure tra i deserti, nemici improbabili e alleati unici nel loro genere tornerà a popolare lo schermo in questo nuovo capitolo.

La Mummia: storia di un grande successo

Nata nel 1999 dalla visione di Stephen Sommers, la saga de La Mummia ha saputo mescolare l’avventura alla Indiana Jones con l’horror classico dei mostri Universal. I numeri parlano di un successo straordinario. Il primo film del 1999 non solo incassò 422,5 milioni di dollari, ma trasformò Brendan Fraser in una star riconosciuta da tutti. Il franchise ha dato vita allo spin-off Il Re Scorpione (lancio definitivo per Dwayne Johnson), serie animate e attrazioni iconiche nei parchi a tema Universal. Non resta, dunque, che attendere tutti gli aggiornamenti che arriveranno su questo nuovo e attesissimo film.

