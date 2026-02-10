Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

La Mummia 4, svelata la data di uscita: Brendan Fraser e Rachel Weisz di nuovo insieme 20 anni dopo

La Mummia 4 è realtà: il prossimo film della saga non solo è stato confermato ma ritroverà i suoi iconici protagonisti Brendan Fraser e Rachel Weisz. Quando esce il film

La Mummia 4 si farà e avrà Brendan Fraser e Rachel Weisz di nuovo protagonisti

Dopo mesi di intense trattative, la Universal Pictures ha ufficializzato il ritorno di Brendan Fraser e Rachel Weisz per un nuovo capitolo della saga de La Mummia. I due attori riprenderanno i loro iconici ruoli, Rick ed Evelyn O’Connell, sarà quindi questa la prima reunion della coppia dai tempi de La mummia – Il ritorno (2001).

Brendan Fraser e Rachel Weisz di nuovo insieme per La Mummia 4: annunciata la data d’uscita del film

Il debutto nelle sale è già stato fissato: il film uscirà il 19 maggio 2028. Il progetto vanta un team creativo di alto profilo, specializzato nel rilanciare franchise storici con una vena horror moderna. Alla regia troviamo il duo Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, già registi dei recenti successi di Scream e dell’horror Abigail. La sceneggiatura è firmata da David Coggeshall (noto per lavori come The Family Plan, Orphan: First Kill); inoltre torna lo storico produttore Sean Daniel, affiancato dal team di Project X Entertainment (William Sherak, James Vanderbilt e Paul Neinstein). Brendan Fraser parteciperà anche in veste di produttore esecutivo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Oltre alla data e al ritorno dei due iconici protagonisti, poco si sa de La Mummia 4, a partire da quale sarà la trama del film. Certo è che la scelta dei registi porterà ad un ritorno alle atmosfere "horror-adventure" che hanno reso celebre il capitolo originale. Il che ci fa intuire che il mix di avventure tra i deserti, nemici improbabili e alleati unici nel loro genere tornerà a popolare lo schermo in questo nuovo capitolo.

La Mummia: storia di un grande successo

Nata nel 1999 dalla visione di Stephen Sommers, la saga de La Mummia ha saputo mescolare l’avventura alla Indiana Jones con l’horror classico dei mostri Universal. I numeri parlano di un successo straordinario. Il primo film del 1999 non solo incassò 422,5 milioni di dollari, ma trasformò Brendan Fraser in una star riconosciuta da tutti. Il franchise ha dato vita allo spin-off Il Re Scorpione (lancio definitivo per Dwayne Johnson), serie animate e attrazioni iconiche nei parchi a tema Universal. Non resta, dunque, che attendere tutti gli aggiornamenti che arriveranno su questo nuovo e attesissimo film.

Potrebbe interessarti anche

La Mummia, Brendan Fraser e Rachel Weisz insieme in un nuovo film

La Mummia torna in grande stile: la coppia che ha conquistato intere generazioni continua a fare sognare

Dopo oltre vent’anni, la coppia più amata dell’avventura è pronta a tornare: Univers...
Sean Connery

Sean Connery, stasera in Tv il suo cult (quasi) domenticato: un film davvero imperdibile

Scoprite i migliori film disponibili nella serata di domenica 11 gennaio 2026: dall’...
Chiwetel Ejiofor entra nel cast del film L'Esorcista, di Mike Flanagan

L'Esorcista, colpo da premio Oscar per Mike Flanagan: nel cast una vera star del cinema

Mike Flanagan amplia il cast del nuovo capitolo de L'Esorcista con una stella del ci...
Super Bowl 2026, tutti i trailer dei film in uscita: da Cliff Both (con Brad Pitt) a Disclosure Day (con Emily Blunt)

Il cinema invade il Super Bowl 2026: da Star Wars a Spielberg, tutti i trailer dei film in uscita (c’è anche Netflix)

Dal ritorno di Baby Yoda alle sorprese Netflix, passando per Spielberg e DC: il Supe...
Dopo Stranger Things, i fratelli Duffer tornano su Netflix con una nuova serie, Something Very Bad Is Going To Happen

Netflix, i fratelli Duffer dimenticano Stranger Things e puntano al 'disastro': la serie horror da brividi

Dopo il finale di Stranger Things, che ha chiuso un cerchio dopo anni, i fratelli Du...
Fast Forever: annunciata la data d'uscita del gran finale della saga Fast & Furious

Fast & Furious, grandi novità per il gran finale della saga: quando esce al cinema e il titolo ufficiale

Ci sarà ancora da attendere per il capitolo conclusivo della saga, Fast Forever: Vin...
Glen Powell rivoluzionerà il franchise Non Aprite Quella Porta con una nuova serie e un film

Glen Powell rivoluziona un horror leggendario: Non Aprite Quella Porta torna con due novità incredibili

Glen Powell guida la rinascita di Non Aprite Quella Porta: A24 prepara un film e una...
Scream 7, terrore puro per Sidney Prescott nel nuovo trailer del film

Scream 7, Sidney Prescott travolta dalla sua paura più grande nel nuovo trailer: chi è la vittima di Ghostface

Scream 7 si presenta al pubblico con un nuovo trailer che mostra una Sidney Prescott...
Scream 7, è stato rilasciato il teaser trailer del nuovo film della saga slasher

Scream 7, Ghostface farà più paura nel 2026: 'buoni' propositi clamorosi e un messaggio choc per Sidney

Scream 7 rilancia la saga horror con Ghostface e i suoi “buoni propositi”: un messag...

Lucart

Economia circolare e Climate Neutrality

Un sistema di produzione che trasforma i rifiuti in risorse

LEGGI

Personaggi

Amii Stewart

Amii Stewart
John Hannah

John Hannah
Kiefer Sutherland

Kiefer Sutherland
Ginevra Festa

Ginevra Festa

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963