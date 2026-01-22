La rivincita delle bionde avrà una serie: Amazon Prime Video riporta Elle Woods agli anni del liceo La rivincita delle bionde sta per tornare con un nuovo capitolo che racconterà gli anni del liceo della protagonista: ecco quando esce Elle, la serie prequel

La rivincita delle bionde avrà un nuovo capitolo. Amazon Prime Video ha ufficialmente annunciato l’arrivo di Elle, la serie prequel che racconterà le origini dell’iconica bionda le cui avventure sono diventate un vero e proprio cult.

La rivincita delle bionde torna con una nuova avventura: quando esce Elle e di cosa parla

La piattaforma streaming, su cui debutterà la serie, ha annunciato che ormai mancano pochi mesi all’uscita di Elle: la data è infatti fissata per il 1° luglio, ma c’è di più. La fiducia nel progetto è così alta che la serie è stata già rinnovata per una seconda stagione, le cui riprese inizieranno in primavera.

Elle ci porta indietro nel tempo, seguendo le avventure di una giovane Elle Woods durante gli anni del liceo. Il racconto si concentrerà sulle esperienze e sugli eventi formativi che hanno trasformato un’adolescente solare nella determinata laureata in giurisprudenza che abbiamo conosciuto nel film cult del 2001. Aspettatevi di ritrovare quell’ottimismo stravagante e l’energia "in rosa" che hanno reso il personaggio un’icona della cultura pop.

Il cast della serie prequel e le prime anticipazioni

Chiaramente, non sarà Reese Witherspoon (che rimane coinvolta come produttrice) a vestire i panni della protagonista della serie. Sarà invece Lexi Minetree la giovane Elle Woods, rispecchiandone perfettamente canoni estetici, il che allontanerà le possibili critiche del pubblico affezionato all’originale. Nel cast troviamo inoltre June Diane Raphael nei panni della madre della protagonista, Eva, mentre Tom Everett Scott sarà il padre, Wyatt.

Il cast si arricchisce di volti noti e giovani talenti, tra cui spicca James Van Der Beek (Dawson’s Creek), insieme a Chandler Kinney, Lisa Yamada, Logan Shroyer e molti altri.

La serie vanta anche un team creativo di alto profilo, guidato dagli showrunner Laura Kittrell (Insecure) e Caroline Dries. La produzione esecutiva è affidata a Reese Witherspoon, che supervisiona il progetto tramite la sua casa di produzione Hello Sunshine, garantendo la continuità dello spirito originale del franchise, affiancata da Lauren Neustadter, Lauren Kisilevsky e Marc Platt.

Le prime immagini promozionali confermano che il look della serie rimarrà fedele all’estetica originale: Lexi Minetree appare già perfettamente calata nei panni di Elle, tra outfit iconici e la grinta necessaria per per scardinare i primi stereotipi sociali tra i banchi di scuola.

