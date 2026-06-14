I Cesaroni 7, non è ancora finita: Netflix salva la serie dopo il flop a Mediaset, il ritorno è vicinissimo Dopo il flop su Canale 5, Netflix salva I Cesaroni 7 e li porta sulla sua piattaforma streaming: ecco quando escono i nuovi episodi

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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Dopo il flop su Canale 5, per I Cesaroni 7 arriva una ‘seconda possibilità’. Grazie a un accordo lampo con Mediaset, Netflix lancerà a breve i nuovi episodi della serie.

I Cesaroni 7, quando esce l’ultima stagione su Netflix

Per rivedere i protagonisti della Garbatella in streaming l’attesa sarà molto breve. Mentre le prime 6 stagioni storiche sono già disponibili nel catalogo da tempo, la settima stagione, intitolata I Cesaroni – Il ritorno, arriverà su Netflix lunedì 15 giugno 2026. I 12 episodi di questo atteso ritorno si sono appena conclusi in prima visione assoluta su Canale 5 (il finale è andato in onda lunedì 1° giugno tra le polemiche) e sbarcheranno sulla piattaforma streaming a tempo di record per permettere a tutti di fare un binge-watching nostalgico.

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Perché I Cesaroni – Il ritorno non ha funzionato su Canale 5

Il ritorno della serie dopo dodici anni di attesa sembrava un successo annunciato, ma i dati Auditel hanno raccontato una storia ben diversa. La prima puntata è partita benissimo, conquistando quasi 3,5 milioni di spettatori e un ottimo 22,6% di share, ma già dalla seconda settimana il pubblico si è dimezzato. Gli ascolti sono progressivamente calati sotto i 2 milioni, toccando un preoccupante 13-14% di share verso la fine di maggio. Da qui la decisione di chiudere la serie in anticipo, accorpando gli episodi.

A pesare sul flop è stata non solo la messa in onda tarda, lamentata da molti spettatori, ma soprattutto le assenze storiche nel cast. Il ritorno di Claudio Amendola e dei suoi tre figli non è bastato al pubblico di Canale 5, che si sperava di rivedere Elena Sofia Ricci nei panni di Lucia, Alessandra Mastronardi in quelli di Eva (soltanto citata in varie dinamiche che riguardano Marco ma senza apparire); e Max Tortora in quelli di Ezio. Inoltre, ha pesato moltissimo la dolorosa scomparsa di Antonello Fassari (il mitico Cesare), avvenuta poco dopo l’inizio delle riprese. I nuovi ingressi, tra cui Ricky Memphis e Lucia Ocone, non sono bastati a ricreare quella vecchia magia della Garbatella.

I Cesaroni 8 si farà?

A causa dei risultati deludenti di questo nuovo capitolo, le voci sulla produzione di una già programmata ottava stagione sono state, al momento, congelate da Mediaset. Se, tuttavia, lo show riscontrerà buoni risultati in streaming, non è da escludere che ci sia un ripensamento e che, magari, I Cesaroni 8 possano arrivare proprio in esclusiva sulla piattaforma.

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