Purché finisca bene torna su Rai 1: titoli e trama dei nuovi film della fiction più rassicurante della tv
Tra famiglie complicate, identità nascoste e voglia di ricominciare, la celebre collana Rai riporta in prima serata quel mix di leggerezza e sentimenti che da anni conquista il pubblico.
Con l’arrivo della bella stagione, Rai 1 cambia ritmo e comincia ad alleggerire la programmazione puntando su storie capaci di accompagnare il pubblico verso l’estate. Ed è proprio in questo clima che torna Purché finisca bene, una delle collane più riconoscibili della fiction italiana recente, diventata negli anni un appuntamento fisso per chi cerca commedie sentimentali costruite attorno a personaggi imperfetti, vite incasinate e finali che, come suggerisce il titolo stesso, riescono sempre a lasciare qualcosa di positivo.
La nuova stagione di Purché finisca bene su Rai 1: una formula che funziona sempre
La nuova stagione prenderà il via domenica 24 maggio in prima serata con Cercasi Tata Disperatamente, primo dei due nuovi film tv previsti da Rai 1 nelle prossime settimane. Un ritorno che conferma quanto questo format continui a occupare uno spazio preciso all’interno dell’offerta della rete principale: quello delle storie leggere solo in apparenza, capaci invece di affrontare temi molto profondi.
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Dal 2014 a oggi, Purché finisca bene ha mantenuto una struttura molto chiara e immediatamente riconoscibile. Ogni film racconta una vicenda autonoma, con personaggi nuovi e trame indipendenti, ma tutte accomunate da un’identità precisa fatta di sentimenti, crisi personali, famiglie in difficoltà, seconde occasioni e piccoli grandi equivoci. È proprio questa combinazione tra leggerezza e quotidianità ad aver permesso alla collana di restare viva nel tempo, attraversando diverse stagioni televisive senza perdere il suo pubblico. La forza del progetto sta infatti nella capacità di raccontare problemi reali attraverso una scrittura accessibile, popolare e mai troppo distante dalla vita di tutti i giorni. Negli ultimi anni la collana ha proposto titoli come La voce di Cupido, Seduci & Scappa e Tempi supplementari, mantenendo sempre quel tono rassicurante che rappresenta ormai il marchio di fabbrica del franchise Rai.
Cercasi Tata Disperatamente: la storia di Marta e della misteriosa "Frau Klara"
Al centro di Cercasi Tata Disperatamente c’è Marta Sironi, interpretata da Elena Radonicich, una donna di trentacinque anni che sogna ostinatamente di diventare una comica di stand-up. Dopo l’ennesima delusione professionale, però, la sua situazione precipita rapidamente: niente lavoro, niente casa e pochissime prospettive. A quel punto arriva l’idea più assurda e disperata della sua vita: fingersi una severissima tata tedesca, "Frau Klara", per ottenere un impiego presso la casa di Lorenzo Nuti, vedovo e padre di due figli interpretato da Giorgio Pasotti. Da lì prende forma una commedia fatta di bugie, situazioni imprevedibili e tensioni domestiche, perché i due ragazzi scoprono presto la verità e decidono di sfruttarla a proprio vantaggio. Dietro gli equivoci, però, il film prova anche a raccontare qualcosa di più profondo: la paura del fallimento, la difficoltà nel ricominciare e l’attuale mercato del lavoro.
Un doppio appuntamento per il pubblico Rai
Il ritorno di Purché finisca bene non si fermerà al primo film. Domenica 31 maggio arriverà infatti anche Meglio tardi che mai, nuovo capitolo diretto da Giuseppe Curti con Lorenzo Richelmy, Mariana Lancellotti, Emanuela Grimalda e Sergio Assisi. Ancora una volta, Rai 1 sceglie di puntare su una commedia sentimentale pensata per tutta la famiglia, da seguire con leggerezza ma senza superficialità. Entrambi i film saranno disponibili anche in streaming su RaiPlay.
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