RaiPlay i film molto amati in tutta Italia: è impossibile sceglierne solo uno Italia, sogni, sorrisi e difficoltà nelle commedie di Rai 1: un fenomeno che da oltre 10 anni tiene compagnia ai telespettatori.

Dal 2014, Rai 1 propone il ciclo Purché finisca bene, una serie di film TV autoconclusivi che parlano dell’Italia e della vita di oggi mettendo al centro sentimenti, difficoltà quotidiane e piccoli drammi familiari, ma sempre con leggerezza, ironia e un lieto fine che arriva al momento giusto. L’idea è semplice ma efficace: offrire al pubblico storie indipendenti, con personaggi che possono essere subito riconoscibili e dinamiche che per molti sono all’ordine del giorno: lavoro precario, crisi di coppia, disillusioni, cambiamenti. Ecco allora i film del ciclo Purché finisca bene che non puoi assolutamente perdere e dove vederli.

Una Ferrari per due, il debutto di Purché finisca bene

Il primo film che apre il ciclo Purché finisca bene è Una Ferrari per due, con un cast degno di nota: Neri Marcorè, Giampaolo Morelli, Anita Caprioli, Eleonora Sergio, Aurora Ruffino e molti altri interpreti. Nel film, Marcello, padre di famiglia sulla cinquantina, viene licenziato all’improvviso e decide di non rivelarlo alla figlia, che studia in un collegio prestigioso. Per un po’ riesce a reggere la situazione grazie ai risparmi, ma le risorse cominciano a finire. Un giorno fa l’autostop su strada per raggiungere la sua ex moglie nella campagna lucchese e viene raccolto da Andrea, l’uomo che in passato lo aveva licenziato. Da lì nasce una convivenza forzata in auto, piena di tensioni, comicità, occasioni per riflettere su orgoglio, identità, fallimento e riscatto.

Un marito di troppo, il film con Cristiana Capotondi e Flavio Parenti

Nel ciclo Purché finisca bene troviamo Un marito di troppo, il film che racconta la storia di Alessia (Cristiana Capotondi) giovane donna cresciuta in un quartiere popolare a Torino che decide di cambiare vita trasferendosi a Milano. Alessia lavora come produttrice musicale costruendosi una vita fatta di menzogne: cambia look, atteggiamento, linguaggio, nascondendo le sue origini. Così ottiene successo e conquista anche un affascinante avvocato (Flavio Parenti) appartenente all’alta società. Quando però il passato torna a bussare alla porta, il suo castello di menzogne inizia a vacillare.

Questione di stoffa, la commedia con Pierpaolo Spollon

Tra i film più recenti del ciclo troviamo Questione di stoffa, un film che racconta la storia della sartoria Mampresol, un’attività artigianale portata avanti da tre generazioni: la nonna Mina (Licia Navarrini) il figlio Orlando (Nicola Pannelli) e il giovane Matteo (Pierpaolo Spollon), che però sogna di diventare fumettista. L’equilibrio familiare si spezza quando, accanto al loro negozio, apre la Deepti’s Taylor, una nuova sartoria gestita da una famiglia indiana: Dev (Brayan K Paaris), la sorella Rani (Beatrice Sandri) e lo zio Ramesh (Kabir Bedi). La concorrenza diventa subito feroce e Matteo, deciso a difendere l’onore della famiglia, si infiltra nella sartoria concorrente per scoprire i segreti del loro successo. Il piano prende però una direzione inaspettata quando tra lui e Rani nasce un sentimento sincero, capace di superare rivalità e differenze culturali.

Purché finisca bene, tutti i film del ciclo Rai

Dal 2014 ad oggi, sono 21 i film appartenenti al ciclo Purché finisca bene, che è possibile trovare in streaming su RaiPlay. Eccoli in ordine di uscita:

Una Ferrari per due (2014)

Una coppia modello (2014)

Un marito di troppo (2014)

Una villa per due (2014)

La tempesta (2014)

Piccoli segreti, grandi bugie (2016)

Mia moglie, mia figlia, due bebè (2016)

Il mio vicino del piano di sopra (2016)

Basta un paio di baffi (2019)

L’amore, il sole e le altre stelle (2019)

Non ho niente da perdere (2019)

Mai scherzare con le stelle! (2020)

Al posto suo (2020)

Digitare il codice segreto (2021)

Tutta colpa della fata Morgana (2021)

Diversi come due gocce d’acqua (2022)

Se mi lasci ti sposo (2022)

La fortuna di Laura (2022)

Una scomoda eredità (2022)

Questione di stoffa (2024)

Tutto a posto (2025)

