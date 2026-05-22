Pupo torna sul palco dopo la morte della mamma: “Non facile, questa è la mia vita". Ripartono i concerti (ma non in Italia) Il cantante ha condiviso un video-messaggio toccante con i suoi fan, dopo la scomparsa della madre. Ma non si prenderà una pausa dalle sue esibizioni. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Pupo, al secolo Enzo Ghinazzi, ha perso la mamma Irene proprio ieri. Ma a dispetto del momento durissimo, stamattina ha voluto condividere con i fan un messaggio di ringraziamento. Era all’aeroporto di Fiumicino, in partenza per una serie di spettacoli in Germania, e si è ripreso con il telefonino dedicando qualche minuto a chi gli ha fatto sentire la sua vicinanza. Poi ha spiegato perché non fermerà concerti e spettacoli nonostante la notizia devastante. Ecco tutti i dettagli.

Pupo, il messaggio toccante ai fan dopo la morte della mamma

"Un saluto a tutti, è venerdì 22 maggio, sono le 11 e un quarto del mattino". Così Pupo ha iniziato il suo video-messaggio social, dedicato ai fan e agli amici che in questo ore lo hanno aiutato, dopo la morte della madre Irene. "Io sono già qui all’aeroporto di Fiumicino", ha proseguito, "pronto per partire dopo che ieri ho dato l’ultimo abbraccio alla mia mamma. L’ho lasciata nella sua ultima dimora, a Ponticino. Questo messaggio è per ringraziarvi di tutto l’affetto che mi avete dimostrato, attraverso tutti i canali possibili, dai social fino ai telegrammi, ai fiori. È impossibile ringraziare uno a uno chi mi è stato vicino, ma se lo potessi fare, lo farei volentieri".

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E ancora: "Grazie per il vostro amore, grazie davvero. Non è un momento facile della mia vita. Salire sul palco stasera a Rosenheim non sarà facile…anche domani sera a Esslingen e dopodomani e Mannheim. Ma questa è la mia vita, e mia mamma amava il mio lavoro perché amava la musica, e d’ora in poi mi aiuterà a superare tutte le difficoltà".

Poi la chiusura di Pupo, piena di tenerezza e gratitudine: "Io vi devo dire grazie perché l’amore, l’affetto sincero che ho sentito intorno a me mi ha davvero aiutato a superare questo momento difficile. Grazie, grazie a tutti".

I prossimo concerti di Pupo in Italia

Terminate le date in Germania, Pupo rientrerà presto in Italia per proseguire una serie di eventi programmati da qui al 2027. Ecco l’elenco delle date che lo vedranno protagonista:

27 maggio 2026 – Firenze – "PUPO 50 … Storia di un equilibrista" – Teatro Verdi – Ore 20:45

– "PUPO 50 … Storia di un equilibrista" – Teatro Verdi – Ore 20:45 07 agosto 2026 – Seravezza – "PUPO 50 … Storia di un equilibrista" – Palazzo Mediceo – Ore 21:30

21 novembre 2026 – Mestre – "PUPO 50 … Storia di un equilibrista" – Teatro Corso – Ore 21:00

16 gennaio 2027 – Montecatini-Terme – "Pupo | Su di noi… La nostra storia" – Teatro Verdi – Ore 21:00

19 gennaio 2027 – Catania – "PUPO 50 … Storia di un equilibrista" – Teatro Metropolitan – Ore 21:00

20 gennaio 2027 – Palermo – "PUPO 50 … Storia di un equilibrista" – Teatro al Massimo – Ore 21:00.

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