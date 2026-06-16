Pupo torna a scuola: "Ho deciso di diplomarmi", a 71 anni affronta la maturità con gli studenti e rivela il vero motivo
Pupo e il sogno rimasto nel cassetto per oltre mezzo secolo: "Ho deciso di tornare a scuola e diplomarmi". Il vero motivo di questa decisione
Tra i tanti studenti che nei prossimi giorni vivranno la sfida dell’esame di maturità di sarà anche un volto molto popolare nell’universo della musica italiana. Enzo Ghinazzi, conosciuto da tutti come Pupo, ha deciso di rimettersi in gioco e affrontare la maturità a 71 anni, completando un percorso scolastico interrotto circa mezzo secolo fa. L’artista toscano, interprete di successi come Gelato al cioccolato e Su di noi, ha deciso di chiudere un conto rimasto aperto con il passato. Da adolescente aveva lasciato il liceo scientifico per inseguire il sogno della musica che gli ha regalato fortuna e popolarità, ma che ha lasciato incompiuto il traguardo del diploma.
Pupo e l’esame di maturità: "Aumenterà la mia autostima"
"Lasciai il liceo scientifico in seconda per dedicarmi solo alla musica. Avevo solo 16 anni. Oggi, alla soglia dei 71, ho deciso di tornare a scuola e di diplomarmi". Queste le parole di Pupo sui social per annunciare la sfida dell’esame di Stato. Il cantante ha raccontato che sosterrà le prove con tutti gli altri candidati senza eccezioni. La volontà è quella di vivere l’esperienza così com’è, senza scorciatoie o metodi differenti. Dopo anni di carriera, recentemente riapparso anche su Rai 1, il cantante non ha certo bisogno di questo esame per rilanciare la propria attività. Dietro questa decisione c’è piuttosto una motivazione personale e profonda, legata alla crescita personale e alla voglia di mettersi ancora una volta in gioco: "Lo so che tecnicamente non mi servirà a niente, ma servirà a me per aumentare l’autostima e la fiducia in me stesso".
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Pupo e l’esame di maturità dopo la scomparsa della mamma Irene
L’artista toscano, reduce dalla scomparsa dell’amata mamma Irene, compie questa scelta in un momento delicato e particolare della sua esistenza. Una perdita che, inevitabilmente, lo ha portato ad avviare dei ragionamenti diversi e più profondi. Nelle sue parole, infatti, emerge una riflessione più ampia sul senso della vita e sulla necessità di cercare sempre nuovi stimoli, indipendentemente dall’età. "Da quando sono nato ho continuamente cercato nuovi stimoli e obiettivi che dessero un senso vero alla mia esistenza. E, finché la campana non suonerà, sarà questo il mio modo di vivere. Buona maturità a tutti. Soprattutto a me". Un messaggio che ha colpito molti utenti e che dimostra come, a prescindere dall’età che si ha, si possano inseguire e raggiungere obiettivi rimasti nel cassetto per anni. Per Pupo dunque, la maturità sarà molto più di un semplice esame, ma il coronamento di un sogno rimasto incompiuto per oltre cinquant’anni.
Potrebbe interessarti anche
Pupo in lutto, morta la madre Irene a 93 anni: "Una parte di me è volata in cielo". I concerti annullati per starle vicino
Il cantante ha annunciato sui social la scomparsa della mamma, che combatteva contro...
Pupo torna sul palco dopo la morte della mamma: “Non facile, questa è la mia vita". Ripartono i concerti (ma non in Italia)
Il cantante ha condiviso un video-messaggio toccante con i suoi fan, dopo la scompar...
Pupo, concerto a Napoli rimandato. Il dolore sui social: “La mia mamma se ne sta andando e io devo starle accanto”
Il cantante, impegnato nel suo lungo tour, ha annunciato l’annullamento di un concer...
'Con il Cuore - Nel nome di Francesco 2026', il dolore di Pupo e il fuori programma di Sal Da Vinci: cosa è successo
Carlo Conti padrone di Con il Cuore 2026: tra il dolore di Pupo e i ringraziamenti d...
Pupo da brividi a La Volta Buona, il racconto della malattia della mamma: "Un'esperienza d'amore impagabile". E ringrazia Gianni Morandi per il prestito
A La Volta Buona nella puntata di martedì 12 maggio 2026 Pupo ha aperto il suo cuore...
TonyPitony ci prova con Guè e Shablo in 'Cadillac', ma il genio bizzarro dopo Sanremo è già svanito: perché la nuova canzone non convince
Il fenomeno indie che ha conquistato l'Italia con un umorismo feroce, TonyPitony, or...
Palinsesti Rai, Fiorello ‘incorona’ Newsroom di Monica Maggioni (e affossa De Martino): cosa ha detto
Lo showman de La Pennicanza si è collegato con la giornalista, al via stasera su Rai...
Notte prima degli esami, annuncio a sorpresa: Nicolas Vaporidis torna al cinema dopo 20 anni e Londra si colora di Italia. Inglesi in delirio
Il film che ha fatto sognare intere generazioni compie vent’anni e per l’occasione t...