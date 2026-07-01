Pupo, la sorpresa (e l’omaggio a Sanremo) dopo l’orale di Maturità: cosa ha fatto il cantante L'artista 71enne ha sostenuto stamattina, 1° luglio 2026, l'esame finale all'Istituto Minerva di Roma. Poi l''esibizione sulle note di un suo grandissimo successo.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Pupo è maturo. Il cantante ha svolto l’esame orale della Maturità 2026, dichiarando di aver risposto con soddisfazione a quasi tutte le domande. Poi, concluso il colloquio, è arrivata la sorpresa inattesa. Un concerto improvvisato al pianoforte, davanti ai ragazzi dell’Istituto Minerva di Roma che lo hanno accolto per la prova finale. E una dedica speciale a una professoressa. Ecco che cosa è successo in dettaglio.

Pupo, l’orale di Maturità e la canzone dedicata a una professoressa

L’esame di Maturità 2026 è andato liscio, per il 71enne cantante Pupo. Lo ha svolto stamattina, 1° luglio 2026, all’Istituto Minerva di Roma, raccontando poi ai cronisti le sue sensazioni. "Credo sia andata abbastanza bene", ha detto in alcune dichiarazioni riportate da Lapresse, "è stato lungo, è durato quasi un’ora. Credo di avere risposto un po’ a tutte le cose che mi hanno chiesto, mi aspetto un voto mediamente buono".

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Ma l’avventura di Enzo Ghinazzi (questo il vero nome del cantante) non si è conclusa con le domande dei professori. Perché da bravo performer, il cantante non ha potuto sottrarsi poco dopo a un’esibizione spontanea davanti alle persone presenti nell’Istituto. Così Pupo si è seduto al pianoforte, e ha intonato il suo iconico pezzo ‘Un amore grande‘, con cui si era classificato quarto al Festival di Sanremo 1984.

"È una canzone che ho cantato a Sanremo nell’84", ha aggiunto prima di esibirsi, "sono passati tanti anni. È un inno all’amore, una canzone di quelle che non passano mai di moda e anche quello che abbiamo fatto qui a scuola lo abbiamo fatto solo per amore". Ciliegina sulla torta, è arrivata anche la dedica speciale: "La dedichiamo a tutto l’Istituto che mi ha accolto in questa esperienza meravigliosa e alla professoressa Emilia che compie gli anni proprio oggi".

Perché Pupo ha fatto la Maturità adesso

A colloquio con il preside dell’Istituto, Pupo ha anche condiviso una riflessione sui ragazzi di oggi. Avanzando una proposta rivoluzionaria: "I ragazzi di oggi sono meno maturi di quelli della mia generazione, li ho visti molto in difficoltà. Non sarebbe il caso di fare una proposta per aumentare l’età della Maturità?".

Ad ogni modo, si conclude con il sorriso il percorso da maturando dell’artista italiano. Aveva spiegato lui stesso la scelta di tornare sui banchi, non molto tempo fa, in modo chiaro: "Servirà a me per aumentare l’autostima e la fiducia in me stesso". Per poi aggiungere, in un’intervista al Corriere, un pensiero ancora più personale, legato alla madre scomparsa e al padre. Perché la Maturità per Pupo è stata anche "un regalo al mio babbo che non c’è più e alla mia mamma che se n’è andata un mese fa, che ci tenevano tanto".

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