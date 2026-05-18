Pupo, concerto a Napoli rimandato. Il dolore sui social: “La mia mamma se ne sta andando e io devo starle accanto” Il cantante, impegnato nel suo lungo tour, ha annunciato l’annullamento di un concerto per stare vicino alla sua mamma malata: le parole del cantante.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, uno degli artisti più amati della musica italiana, ha annunciato di essere costretto a fermarsi nel bel mezzo del suo tour per rispondere a una chiamata che non può e non deve assolutamente attendere: quella del cuore. Il cantautore toscano, impegnato nel suo Storia di un equilibrista World Tour 2025-2026, ha infatti annunciato l’annullamento del concerto previsto a Napoli a causa delle difficili condizioni di salute della sua mamma: ecco le sue parole.

Pupo, l’annuncio social: "La mia mamma se ne sta andando e io devo starle accanto"

Nelle ultime ore, il cantante Pupo ha annunciato sui social la scelta di rimandare una data del suo tour per stare vicino alla madre Irene, 93 anni e malata di Alzheimer che, da quanto rivelato dallo stesso artista, si starebbe spegnendo. "Devo chiedere scusa a tutte le persone che hanno acquistato il biglietto per lo spettacolo di martedì 19 maggio, al Teatro Acacia di Napoli. Ve lo dico con la chiarezza e la sincerità che da sempre contraddistingue ogni mia scelta: non sono nelle condizioni psicologiche di poterlo fare. La mia mamma sta per andarsene ed io devo assolutamente starle accanto. Sono certo che capirete e che non sarete arrabbiati con me. Se Dio vorrà, recupereremo lo spettacolo al Teatro Acacia di Napoli, mercoledì 14 ottobre 2026. Il mio cuore è a pezzi, ma per voi che mi amate, continua sempre a battere forte", ha scritto Pupo in un post social.

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Pupo, la reazione dei fan all’annuncio social: "Ti sosteniamo e siamo tristi insieme a te"

La notizia rivelata dal cantante ha commosso il web, scatenando una valanga di messaggi d’affetto al di sotto del post. "Caro Enzo. La famiglia è la cosa più preziosa e importante del mondo! Nei momenti difficili devi essere vicino ai tuoi cari! Hai un grande potere! E tutti noi ti sosteniamo e siamo tristi insieme a te", si legge in un commento. E ancora: "Ti sono vicina e ti abbraccio forte", "Mi dispiace molto Enzo un abbraccio grande a te e a tutta la tua famiglia", "Devi starle vicino ed approfittare di tutti questi momenti anche se dolorosi e ricordarti dei momenti belli e sereni passati insieme".

Del resto, il rapporto tra l’artista e sua madre Irene non è mai stato segreto. Pupo aveva già parlato della malattia della madre anche a La Volta Buona, raccontando con delicatezza il percorso vissuto accanto a lei e rivelando di aver dedicato al loro legame un momento specifico del suo spettacolo teatrale. Questa volta, però, non c’è canzone che tenga: c’è solo un figlio accanto alla sua mamma, nel momento più fragile, terribile e vero di tutti. Un abbraccio al cantante.

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