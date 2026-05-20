Pupo colpito da un grave lutto, morta la madre Irene a 93 anni: "Volata in cielo una parte di me". I concerti annullati per starle vicino Il cantante ha annunciato sui social la scomparsa della mamma, che combatteva contro l’Alzheimer da sette anni: un lutto che arriva dopo settimane particolarmente difficili.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Ci sono dolori che riescono a mettere improvvisamente in secondo piano tutto il resto. Per Enzo Ghinazzi, conosciuto da tutti come Pupo, queste ore coincidono con uno dei momenti più delicati della sua vita privata, segnato dalla morte della madre Irene, scomparsa all’età di 93 anni dopo una lunga convivenza con l’Alzheimer. Ecco cosa ha detto il cantante.

Pupo, morta la mamma Irene: l’annuncio doloroso

L’annuncio è arrivato oggi 20 maggio attraverso i social, con parole semplici ma molto intense, accompagnate da alcune fotografie che raccontano il loro rapporto meglio di qualsiasi spiegazione. In uno degli scatti Pupo è ancora un bambino, nell’altro i due appaiono insieme negli ultimi anni della vita della donna. A colpire i fan è stato soprattutto quanto scritto dal cantante: "Per tutto l’affetto che mi avete dimostrato ogni volta che vi ho parlato della mia mamma e che ho pubblicato foto e video insieme a lei, ritengo sia giusto informarvi che Irene, la mia mamma, è volata in cielo. Ma non da sola, accompagnata da una parte di me".

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L’annullamento del concerto e la scelta di stare accanto alla madre

Già nei giorni precedenti era apparso evidente quanto le condizioni della donna si fossero aggravate. Pupo aveva infatti deciso di annullare improvvisamente il concerto previsto al Teatro Acacia di Napoli, spiegando apertamente ai suoi sostenitori la ragione di quella scelta: "La mia mamma sta per andarsene e io devo assolutamente starle accanto", aveva scritto, lasciando emergere tutta la fragilità di un momento che il cantante stava vivendo lontano dai riflettori. Un rapporto che Pupo non ha mai nascosto e che, anzi, negli anni aveva raccontato spesso anche durante diverse ospitate televisive, compresa quella a La volta buona, dove aveva confidato a Caterina Balivo di stare attraversando un periodo molto complicato proprio a causa delle condizioni di salute della madre.

Il racconto dell’Alzheimer e il legame con Irene

La malattia aveva cambiato profondamente anche il modo in cui il cantante guardava alla vita. Più volte, parlando pubblicamente dell’Alzheimer della madre, aveva descritto quel percorso come qualcosa di devastante ma allo stesso tempo capace di insegnargli molto sul piano umano: "È un’esperienza drammatica, ma umanamente impagabile", aveva raccontato in una delle sue interviste più toccanti. Per sette anni Irene ha convissuto con una malattia che, lentamente, l’ha portata a perdere ricordi, lucidità e autonomia. Pupo aveva condiviso spesso piccoli frammenti della loro quotidianità: fotografie, brevi video, momenti semplici fatti di carezze, sorrisi e canzoni.

I progetti passati in secondo piano

Negli ultimi tempi il cantante aveva parlato anche di nuovi obiettivi personali, sorprendendo molti fan con il desiderio di tornare a studiare, conseguire la maturità scientifica e iscriversi all’università. Aveva perfino raccontato, provocatoriamente ma non troppo, l’idea di interessarsi alla politica. Adesso, però, tutto sembra inevitabilmente fermarsi davanti al peso del lutto. Con la morte di Irene non scompare soltanto la madre di Pupo, ma anche quella figura che lui stesso aveva definito più volte il suo punto di riferimento, la persona capace di riportarlo alla realtà e alle cose essenziali della vita.

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