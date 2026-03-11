Mentre il pubblico freme per vedere Buen camino, Checco Zalone torna in tv con la maratona di Cado dalle nubi e Tolo Tolo Mentre il pubblico freve per vedere in tv l'astronomico successo al botteghino, Buen Camino, Canale 5 ci prepara ad un viaggio tra due suoi grandi successi.

Dal sogno musicale al viaggio migratorio al contrario, su Canale 5 arrivano due film che raccontano l’Italia di Checco Zalone. Una piccola maratona tra ironia e provocazione. Il viaggio inizia con Cado dalle nubi, in cui conosciamo Checco, giovane pugliese ingenuo e testardo che sogna di diventare cantante. Dopo essere stato lasciato dalla fidanzata, si trasferisce a Milano per inseguire il successo, scontrandosi con una realtà lontana dalla sua cultura d’origine. Tra equivoci, differenze Nord-Sud e una nuova storia sentimentale, il film costruisce la classica commedia degli opposti che lancia definitivamente al cinema Checco Zalone. Anni dopo, con Tolo Tolo, il comico ribalta però completamente prospettiva: qui è un imprenditore fallito che, per sfuggire ai debiti, fugge in Africa e finisce coinvolto in un viaggio migratorio verso l’Europa. La commedia diventa più politica e internazionale, pur mantenendo il tono satirico che caratterizza il personaggio. Due film diversi per ambientazione e temi, ma uniti dall’idea di mettere un uomo comune fuori dalla sua zona di comfort per raccontare le contraddizioni della società contemporanea.

Cado dalle nubi va in onda su Canale 5 stasera, alle 21.30, segue Tolo Tolo, sullo stesso canale, alle 23.35 Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

