Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Mentre il pubblico freme per vedere Buen camino, Checco Zalone torna in tv con la maratona di Cado dalle nubi e Tolo Tolo

Mentre il pubblico freve per vedere in tv l'astronomico successo al botteghino, Buen Camino, Canale 5 ci prepara ad un viaggio tra due suoi grandi successi.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Dal sogno musicale al viaggio migratorio al contrario, su Canale 5 arrivano due film che raccontano l’Italia di Checco Zalone. Una piccola maratona tra ironia e provocazione. Il viaggio inizia con Cado dalle nubi, in cui conosciamo Checco, giovane pugliese ingenuo e testardo che sogna di diventare cantante. Dopo essere stato lasciato dalla fidanzata, si trasferisce a Milano per inseguire il successo, scontrandosi con una realtà lontana dalla sua cultura d’origine. Tra equivoci, differenze Nord-Sud e una nuova storia sentimentale, il film costruisce la classica commedia degli opposti che lancia definitivamente al cinema Checco Zalone. Anni dopo, con Tolo Tolo, il comico ribalta però completamente prospettiva: qui è un imprenditore fallito che, per sfuggire ai debiti, fugge in Africa e finisce coinvolto in un viaggio migratorio verso l’Europa. La commedia diventa più politica e internazionale, pur mantenendo il tono satirico che caratterizza il personaggio. Due film diversi per ambientazione e temi, ma uniti dall’idea di mettere un uomo comune fuori dalla sua zona di comfort per raccontare le contraddizioni della società contemporanea.
Cado dalle nubi va in onda su Canale 5 stasera, alle 21.30, segue Tolo Tolo, sullo stesso canale, alle 23.35

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Potrebbe interessarti anche

Checco Zalone, torna in streaming su Prime Video con i film Cado dalle Nubi, Che Bella Giornata e Tolo Tolo

Dopo Buen Camino, Checco Zalone invade Amazon Prime Video con tre film cult ma solo uno vince

I fan di Checco Zalone possono festeggiare: tre dei suoi film più amati tornano su P...
Checco Zalone, guadagni clamorosi per i suoi film: ecco il patrimonio da record dell'attore

Checco Zalone, guadagni clamorosi per i suoi film: ecco il record dell'attore

Ogni film di Checco Zalone è stato un vero e proprio successo al botteghino, ma quan...
Buen Camino, Checco Zalone batte il record detenuto da Quo Vado?

Buen Camino, Checco Zalone entra nella storia del cinema italiano: batte il record e ora vola spedito verso Avatar

Incassi da capogiro per Checco Zalone e Gennaro Nunziante: Buen Camino supera ogni p...
Checco Zalone, il passato (dimenticato) da musicista: da Buen Camino a Quo Vado, le canzoni dei film diventate leggenda

Checco Zalone, il passato (dimenticato) da musicista: da Buen Camino a Quo Vado, le canzoni dei film diventate leggenda

Il genio di Checco Zalone raccontato attraverso i suoi brani. Musica e satira al ser...
Checco Zalone

Checco Zalone re del box office in Italia, la classifica dei 6 film campioni d’incassi: dal record al debutto

Da ‘Cado dalle nubi’ a ‘Buen Camino’, negli ultimi anni l’attore ha fatto una vera e...
Zalone e Nunziante: perchè si sono lasciati dopo Quo Vado?

Checco Zalone e Gennaro Nunziante: perché si sono 'lasciati' dopo Quo Vado? Il retroscena

Dopo diversi film assieme di grande successo, la coppia attore-regista si è presa un...
Questo film scade il 7 gennaio su Netflix: il fenomeno Checco Zalone da rivedere oggi

Checco Zalone inarrestabile: dopo il successo di Buen Camino, domina una classifica molto ambita

Mentre Buen Camino continua a macinare incassi, Checco Zalone scala anche la classif...
Checco Zalone

Checco Zalone, tutti i film in ordine di budget: dal meno costoso al più caro

Le sue pellicole continuano a ottenere grandi risultati in termini di incassi, ma qu...
Checco Zalone, non solo successi al cinema: i personaggi più riusciti

Checco Zalone tra successi e 'passi falsi': il meglio e il peggio dei suoi personaggi

Quali sono i personaggi più riusciti di Checco Zalone e cosa ci hanno insegnato davv...

Ford

L’auto che diventa il tuo rifugio

Quando la musica diventa emozione

LEGGI

Personaggi

Mariana Rodriguez

Mariana Rodriguez
Ubaldo Pantani

Ubaldo Pantani
Riccardo Cocciante

Riccardo Cocciante
Pilar Fogliati

Pilar Fogliati

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963