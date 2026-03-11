Mentre il pubblico freme per vedere Buen camino, Checco Zalone torna in tv con la maratona di Cado dalle nubi e Tolo Tolo
Mentre il pubblico freve per vedere in tv l'astronomico successo al botteghino, Buen Camino, Canale 5 ci prepara ad un viaggio tra due suoi grandi successi.
Dal sogno musicale al viaggio migratorio al contrario, su Canale 5 arrivano due film che raccontano l’Italia di Checco Zalone. Una piccola maratona tra ironia e provocazione. Il viaggio inizia con Cado dalle nubi, in cui conosciamo Checco, giovane pugliese ingenuo e testardo che sogna di diventare cantante. Dopo essere stato lasciato dalla fidanzata, si trasferisce a Milano per inseguire il successo, scontrandosi con una realtà lontana dalla sua cultura d’origine. Tra equivoci, differenze Nord-Sud e una nuova storia sentimentale, il film costruisce la classica commedia degli opposti che lancia definitivamente al cinema Checco Zalone. Anni dopo, con Tolo Tolo, il comico ribalta però completamente prospettiva: qui è un imprenditore fallito che, per sfuggire ai debiti, fugge in Africa e finisce coinvolto in un viaggio migratorio verso l’Europa. La commedia diventa più politica e internazionale, pur mantenendo il tono satirico che caratterizza il personaggio. Due film diversi per ambientazione e temi, ma uniti dall’idea di mettere un uomo comune fuori dalla sua zona di comfort per raccontare le contraddizioni della società contemporanea. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp
Cado dalle nubi va in onda su Canale 5 stasera, alle 21.30, segue Tolo Tolo, sullo stesso canale, alle 23.35
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Potrebbe interessarti anche
Dopo Buen Camino, Checco Zalone invade Amazon Prime Video con tre film cult ma solo uno vince
I fan di Checco Zalone possono festeggiare: tre dei suoi film più amati tornano su P...
Checco Zalone, guadagni clamorosi per i suoi film: ecco il record dell'attore
Ogni film di Checco Zalone è stato un vero e proprio successo al botteghino, ma quan...
Buen Camino, Checco Zalone entra nella storia del cinema italiano: batte il record e ora vola spedito verso Avatar
Incassi da capogiro per Checco Zalone e Gennaro Nunziante: Buen Camino supera ogni p...
Checco Zalone, il passato (dimenticato) da musicista: da Buen Camino a Quo Vado, le canzoni dei film diventate leggenda
Il genio di Checco Zalone raccontato attraverso i suoi brani. Musica e satira al ser...
Checco Zalone re del box office in Italia, la classifica dei 6 film campioni d’incassi: dal record al debutto
Da ‘Cado dalle nubi’ a ‘Buen Camino’, negli ultimi anni l’attore ha fatto una vera e...
Checco Zalone e Gennaro Nunziante: perché si sono 'lasciati' dopo Quo Vado? Il retroscena
Dopo diversi film assieme di grande successo, la coppia attore-regista si è presa un...
Checco Zalone inarrestabile: dopo il successo di Buen Camino, domina una classifica molto ambita
Mentre Buen Camino continua a macinare incassi, Checco Zalone scala anche la classif...
Checco Zalone, tutti i film in ordine di budget: dal meno costoso al più caro
Le sue pellicole continuano a ottenere grandi risultati in termini di incassi, ma qu...