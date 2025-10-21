Psv-Napoli stasera in TV: dove vederla, caos tifosi, polemiche e l’altra partita di Champions League in chiaro Questa sera la squadra di Antonio Conte scenderà in campo per consolidare la posizione in classifica generale. Attesi anche altri match e una partita visibile in chiaro.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

IPA

CONDIVIDI

Questa sera il Napoli torna protagonista in Europa per la terza giornata della League Phase di Champions. La sfida sarà al Philips Stadion di Eindhoven contro il PSV, con calcio d’inizio alle ore 21, e arriva in un momento delicato per i partenopei, reduci dalla bruciante sconfitta in Serie A contro il Torino. Ecco dove verrà trasmessa la partita e tutti i dettagli da conoscere sul match.

PSV-Napoli, dove vedere la sfida di Champions in TV

Antonio Conte l’ha detto chiaro e tondo: oggi scopriremo che ruolo potrà ricoprire il Napoli tra le grandi d’Europa. La risposta dovrà arrivare sul campo, ma anche dalle scelte di formazione: out Hojlund per noie muscolari, recuperato in extremis McTominay, che dovrà prendere per mano la squadra e meritarsi la casacca da titolare.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il Napoli è a quota 3 punti nel girone, dopo la vittoria casalinga con lo Sporting e il k.o. contro il Manchester City. Il PSV, invece, secondo in Eredivisie e fresco del successo sul Go Ahead Eagles, cerca il primo acuto europeo dopo il pari con il Leverkusen e la sconfitta interna con l’Union Saint-Gilloise. Tutti i riflettori sono quindi puntati sui 90 minuti che potrebbero dare una svolta al cammino europeo di una delle due squadre.

La partita verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio e sul canale Sky 253, dalle ore 21, ma sarà possibile seguirla anche in streaming su NOW e SkyGo.

La polemica per l’espulsione dei tifosi napoletani da Eindhoven

Intanto la trasferta azzurra è già segnata da una maxi-polemica scoppiata nelle scorse ore. Nella serata di lunedì, ben 180 tifosi del Napoli sono stati fermati dalla polizia locale al confine della "zona rossa", predisposta per evitare disordini in città. Il sindaco di Eindhoven Jeroen Dijsselbloem ha emanato un’ordinanza restrittiva, che ha portato all’espulsione di tutti i supporter fermati, anche di quelli regolarmente muniti di biglietto. Rilasciati dopo l’interrogatorio, ora non potranno fare ritorno a Eindhoven: la prevenzione della polizia olandese è stata ferrea, e non sono mancati gli attacchi da parte della stampa italiana e internazionale.

Champions in TV e in chiaro: tutte le partite di stasera e dove vederle

Ecco l’elenco delle partite di Champions League in programma oggi:

Barcellona–Olympiacos , ore 18:45, Sky Sport Uno, Sky Sport 254, NOW e in differita in chiaro su Cielo alle 21:30

, ore 18:45, Sky Sport Uno, Sky Sport 254, NOW e in differita in chiaro su Cielo alle 21:30 Kairat Almaty–Pafos , ore 18:45, Sky Sport Arena, Sky Sport 255, NOW

PSV Eindhoven–Napoli , ore 21:00, Sky Sport Calcio, Sky Sport 253, NOW, SkyGo

Union Saint-Gilloise–Inter , ore 21:00, Sky Sport Uno, Sky Sport 252, NOW, SkyGo

Bayer Leverkusen–Paris Saint-Germain , ore 21:00, Sky Sport 256, NOW

Arsenal–Atletico Madrid , ore 21:00, Sky Sport Max, Sky Sport 254, NOW

FC Copenhagen–Borussia Dortmund , ore 21:00, Sky Sport 258, NOW

Villarreal–Manchester City , ore 21:00, Sky Sport 255, NOW

Newcastle–Benfica, ore 21:00, Sky Sport 257, NOW.

Questa sera, dunque, gli appassionati potranno scegliere tra lo spettacolo delle big d’Europa e la rincorsa alla qualificazione del Napoli, tra grandi emozioni in diretta e una Champions che non smette di regalare emozioni dentro e fuori dal campo.

Potrebbe interessarti anche