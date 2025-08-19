Pssica - I fiumi del destino, la nuova serie di Netflix su una maledizione da spezzare: trama e quando esce Tutto pronto per l’arrivo della miniserie brasiliana che mescola sfumature drammatiche, thriller e crime: ecco cosa vedremo e quando uscirà in streaming.

Con le sue atmosfere vibranti e un’ambientazione veramente unica, Netflix si prepara a lanciare Pssica – I fiumi del destino, una miniserie brasiliana tratta dall’omonimo romanzo di Edyr Augusto, scrittore brasiliano noto per la sua capacità di raccontare senza filtri la realtà del Nord del Paese. Sotto la direzione del celebre Fernando Meirelles (regista di capolavori come City of God e I Due Papi) affiancato dal figlio Quico, questa produzione attinge dalla ricca mitologia amazzonica per tessere una storia che parla di sopravvivenza, vendetta e magia. Attesissima dagli appassionati di questo genere, la serie promette una vera e propria immersione nella natura ostile e misteriosa della regione amazzonica, tra traffici criminali, leggende popolari e destini umani che si intrecciano come i meandri dei fiumi che la attraversano. Scopriamo di più sulla nuova serie e quando potremo vederla.

Pssica – I fiumi del destino, trama e cast della serie

La trama di questa nuova miniserie, che si compone di 4 episodi, si dipana lungo le coste dell’Oceano Atlantico nella vasta regione Amazzonica, in particolare nello Stato del Pará dove, lungo le acque del Rio delle Amazzoni, i destini di tre persone si intrecciano. Janalice, interpretata da Domithila Cattete, è una giovane adolescente che viene rapita da una rete di trafficanti intenti a sfruttare le rotte fluviali. Sulle sue tracce della ragazza si mettono Preá e Mariangel. Il primo, interpretato da Lucas Galvino, è il capo riluttante di una banda di ‘ratti d’acqua’, pirati che controllano le insidiose vie fluviali; la seconda, interpretata da Marleyda Soto, è una madre assetata di vendetta per la tragica morte della sua famiglia.

Il titolo stesso, Pssica, che può essere tradotto come ‘maledizione’, definisce il cuore oscuro della narrazione. I tre protagonisti sono infatti legati da un destino comune: spezzare la maledizione che li perseguita da tempo e che sembra guidare inesorabilmente la loro vita. Il cast della serie include anche Welket Bungué (come Philippe Soutin), Ricardo Teodoro (Ramiro) e altri volti noti dello spettacolo brasiliano come Ademara, Bruno Goya, Claudio Jaborandy, Sandro Guerra e Wesley Guimarães.

Pssica – I fiumi del destino, quando esce su Netflix

La miniserie Pssica – I fiumi del destino, composta dunque da una stagione con quattro episodi, uscirà in streaming su Netflix mercoledì 20 agosto 2025. Un progetto che, pur mantenendo l’intensità e lo stile crudo dell’opera originale, si presenterà come la rilettura creativa di un racconto fatto di violenza, corruzione, maledizioni ed esperienze intense nel contesto delle foreste pluviali, tra natura incontaminata e fiumi imponenti.

