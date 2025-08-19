Pssica - I fiumi del destino, la nuova serie di Netflix su una maledizione da spezzare: trama e quando esce
Tutto pronto per l’arrivo della miniserie brasiliana che mescola sfumature drammatiche, thriller e crime: ecco cosa vedremo e quando uscirà in streaming.
Con le sue atmosfere vibranti e un’ambientazione veramente unica, Netflix si prepara a lanciare Pssica – I fiumi del destino, una miniserie brasiliana tratta dall’omonimo romanzo di Edyr Augusto, scrittore brasiliano noto per la sua capacità di raccontare senza filtri la realtà del Nord del Paese. Sotto la direzione del celebre Fernando Meirelles (regista di capolavori come City of God e I Due Papi) affiancato dal figlio Quico, questa produzione attinge dalla ricca mitologia amazzonica per tessere una storia che parla di sopravvivenza, vendetta e magia. Attesissima dagli appassionati di questo genere, la serie promette una vera e propria immersione nella natura ostile e misteriosa della regione amazzonica, tra traffici criminali, leggende popolari e destini umani che si intrecciano come i meandri dei fiumi che la attraversano. Scopriamo di più sulla nuova serie e quando potremo vederla.
Pssica – I fiumi del destino, trama e cast della serie
La trama di questa nuova miniserie, che si compone di 4 episodi, si dipana lungo le coste dell’Oceano Atlantico nella vasta regione Amazzonica, in particolare nello Stato del Pará dove, lungo le acque del Rio delle Amazzoni, i destini di tre persone si intrecciano. Janalice, interpretata da Domithila Cattete, è una giovane adolescente che viene rapita da una rete di trafficanti intenti a sfruttare le rotte fluviali. Sulle sue tracce della ragazza si mettono Preá e Mariangel. Il primo, interpretato da Lucas Galvino, è il capo riluttante di una banda di ‘ratti d’acqua’, pirati che controllano le insidiose vie fluviali; la seconda, interpretata da Marleyda Soto, è una madre assetata di vendetta per la tragica morte della sua famiglia.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Il titolo stesso, Pssica, che può essere tradotto come ‘maledizione’, definisce il cuore oscuro della narrazione. I tre protagonisti sono infatti legati da un destino comune: spezzare la maledizione che li perseguita da tempo e che sembra guidare inesorabilmente la loro vita. Il cast della serie include anche Welket Bungué (come Philippe Soutin), Ricardo Teodoro (Ramiro) e altri volti noti dello spettacolo brasiliano come Ademara, Bruno Goya, Claudio Jaborandy, Sandro Guerra e Wesley Guimarães.
Pssica – I fiumi del destino, quando esce su Netflix
La miniserie Pssica – I fiumi del destino, composta dunque da una stagione con quattro episodi, uscirà in streaming su Netflix mercoledì 20 agosto 2025. Un progetto che, pur mantenendo l’intensità e lo stile crudo dell’opera originale, si presenterà come la rilettura creativa di un racconto fatto di violenza, corruzione, maledizioni ed esperienze intense nel contesto delle foreste pluviali, tra natura incontaminata e fiumi imponenti.
Potrebbe interessarti anche
The Leading Man: una coppia inedita (ed esplosiva) nel cast del nuovo film Netflix
Kevin Hart e John Cena condivideranno per la prima volta il set per il film tratto d...
Il Mio Anno a Oxford non è la solita storia d’amore: Netflix lancia il film che ci farà piangere ad agosto
Tra atmosfere british, amori struggenti e un finale che lascia il segno, il nuovo fi...
Netflix lancia la nuova bomba turca Lettere Dal Passato: dall’intramontabile Terra Amara una star che sconvolgerà tutto
La nuova serie turca, Lettere Dal Passato, ricca di mistero ed emozioni, con l’attri...
Mercoledì 2, parte 2: quando esce su Netflix. Date, cast, dettagli sugli episodi e anticipazioni
La seconda stagione della serie cult diretta da Tim Burton uscirà in due tornate, tr...
Se amate la fiction Un passo dal cielo dovete guardare Untamed, la serie tv con Eric Bana di Netflix
Il colosso dello streaming regala una serie thriller ambientata tra le montagne amer...
Task, Mark Ruffalo è un agente dell'FBI traumatizzato nel primo trailer della serie
Il primo trailer della nuova serie TV di Sky Task mostra Mark Ruffalo nel ruolo di u...
Gravity, claustrofobia e solitudine nella space opera in arrivo su Netflix: trama, cast, curiosità sul film
Sandra Bullock e George Clooney sono protagonisti di Gravity, thriller spaziale ad a...
Young Millionaires su Netflix, come fanno dei minorenni a diventare ricchi (e quando esce la serie)
Quattro amici si ritrovano improvvisamente milionari, ma il sogno diventa in fretta ...