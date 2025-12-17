Trova nel Magazine
Paris Saint-Germain-Flamengo, finale Coppa Intercontinentale in diretta TV: dove vederla in chiaro e gratis

Scopri dove vedere la finale di Coppa Intercontinentale 2025 tra PSG e Flamengo in diretta tv e streaming gratis, oggi mercoledì 17 dicembre alle 18.

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

La finale di Coppa Intercontinentale 2025 è finalmente arrivata. Oggi, mercoledì 17 dicembre, Paris Saint-Germain e Flamengo si sfidano all’Ahmed bin-Ali Stadium di Al Rayyan, in Qatar, davanti a tifosi e appassionati da tutto il mondo. Una sfida che mette di fronte campioni d’Europa e del Sudamerica, promettendo spettacolo e grandi emozioni. Per chi vuole seguire la partita, ci sono opzioni gratuite sia in tv che in streaming, ideali per non perdersi nemmeno un minuto dell’evento.

PSG-Flamengo, finale Coppa Intercontinentale in diretta TV: orario e dove vederla

La finale di Coppa Intercontinentale Paris Saint-Germain e Flamengo scatta alle ore 18.00 (ora italiana) di oggi, mercoledì 17 dicembre 2025. Il match si giocherà in Qatar, in uno stadio pronto ad accogliere tifosi e appassionati da tutto il mondo. Il PSG arriva alla finale forte del trionfo in Champions League, mentre il Flamengo si presenta con la vittoria della Copa Libertadores. Una finale che rappresenta il nuovo corso della Coppa Intercontinentale, tornata a riunire i migliori club di Europa e Sudamerica con un format aggiornato e accattivante.

Per gli appassionati italiani, la finale sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, che stavolta offrirà la visione gratuita anche ai non abbonati. Questo significa che chiunque potrà seguire il match in diretta, senza costi aggiuntivi, sia sui canali tv che tramite l’app o piattaforma web e APP DAZN. L’orario della partita è ideale per il pubblico italiano: le 18 garantiscono un match secco, adatto a tutti gli appassionati, senza interferenze con altri appuntamenti sportivi.

  • Orario: ore 18
  • Dove vederla gratis in TV: Dazn
  • Dove vederla gratis in streaming: App Dazn

Paris Saint-Germain-Flamengo, ultime news probabili formazioni

Sul piano tecnico, il PSG dovrebbe schierarsi con il classico 4-3-3: Chevalier tra i pali; Zaire-Emery, Pacho, Marquinhos e Mendes in difesa; Fabian Ruiz, Vitinha e Neves a centrocampo; Kvaratskhelia, Doué e Barcola in attacco. Il Flamengo risponderà con un 4-2-3-1: Rossi in porta; Varela, Danilo, Pereira e Alex Sandro in difesa; Pulgar e Jorginho a centrocampo; Carrascal, de Arrascaeta ed Everton dietro Bruno Henrique.

  • Psg (4-3-3): Chevalier; Zaire-Emery, Pacho, Marquinhos, Mendes; Fabian Ruiz, Vitinha, Neves; Kvaratskhelia, Doué, Barcola. All. Luis Enrique
  • Flamengo (4-2-3-1): Rossi; Varela, Danilo, Pereira, Alex Sandro; Pulgar, Jorginho; Carrascal, De Arrascaeta, Samuel Lino; Bruno Henrique. All. Filipe Luis

Una finale di stelle e grandi ex Serie A

La partita mette in scena non solo due squadre tra le più forti, ma anche giocatori conosciuti al pubblico italiano, tra ex Serie A e giovani talenti europei e sudamericani. Il PSG porta in campo ritmo, possesso palla e talento individuale, mentre il Flamengo fa leva sull’organizzazione, la fisicità e l’esperienza internazionale. L’appuntamento di oggi è quindi destinato a entrare nella memoria dei tifosi di entrambe le squadre e di chi ama il grande calcio internazionale.

