PSG-Arsenal, la finale di Champions League in TV: canale, l’orario strano e dove vederla gratis in chiaro (senza diretta) Oggi c'è Paris Saint Germain-Arsenal: la finale Champions 2026 sarà visibile in diretta per gli abbonati Sky e NOW, mentre TV8 proporrà la partita in chiaro dopo il fischio finale.

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La stagione europea si prepara a vivere il suo ultimo e più importante appuntamento. Oggi – sabato 30 maggio 2026 – il trofeo della Champions League sarà assegnato al termine della sfida tra Paris Saint-Germain e Arsenal, in programma alla ‘Puskás Aréna’ di Budapest. Da una parte i francesi, che difendono il titolo conquistato nella scorsa edizione, dall’altra i Gunners, tornati a giocarsi la coppa più prestigiosa del continente dopo una lunga attesa.

La finale 2025-2026 presenta anche una due particolarità destinata a far discutere tifosi e addetti ai lavori: per la prima volta l’orario il calcio d’inizio è stato fissato alle ore 18, rompendo la tradizione che da anni vedeva l’atto conclusivo della competizione disputarsi in prima serata. Ma sarà anche la prima volta dopo tanti anni che la finalissima non sarà trasmessa in diretta Tv in chiaro in Italia. Due novità che rendono ancora più importante conoscere tutti i dettagli della programmazione televisiva per non perdere l’evento.

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PSG-Arsenal, dove vedere la finale Champions League in diretta TV e streaming

Gli appassionati che vorranno seguire oggi PSG-Arsenal in diretta TV dovranno sintonizzarsi sui canali Sky. La finale di Champions League sarà infatti trasmessa in esclusiva dalla piattaforma satellitare, che detiene i principali diritti televisivi della competizione europea.

La partita sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K, con una copertura speciale dedicata all’evento già diverse ore prima del fischio d’inizio. Per chi preferisce seguire la sfida in mobilità o attraverso dispositivi connessi a Internet, sarà disponibile anche la diretta streaming tramite Sky Go e NOW. La telecronaca sarà affidata al tandem Massimo Marianella-Luca Marchegiani

Orario: 18

18 Dove vederla in diretta TV: Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251;

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; Dove vederla in diretta streaming: Sky Go e NOW;

L’emittente ha predisposto una lunga programmazione di avvicinamento alla finale, con collegamenti da Budapest, approfondimenti, interviste e analisi tecniche per accompagnare il pubblico fino all’ingresso in campo delle due squadre e commenti post partita in Champions League Show. A condurlo dallo studio di Milano, la giornalista Federica Masolin, al suo fianco gli Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio, Paolo Condò e Zvonimir Boban, mentre Alessandro Del Piero e Fabio Capello saranno in collegamento dallo stadio.

Champions League, dove vedere la finale in chiaro gratis (in differita)

Diversamente da quanto accaduto in alcune finali del recente passato, la sfida tra PSG e Arsenal non sarà trasmessa in diretta gratis in chiaro. Chi non possiede un abbonamento a Sky dovrà quindi attendere la programmazione in differita prevista da TV8. L’emittente proporrà infatti la replica integrale della finale di Champions League alle ore 21 sul canale 8 del digitale terrestre. Si tratta di una scelta consentita dall’attuale assetto dei diritti televisivi, considerando che nell’ultimo atto della competizione non sono presenti club italiani. La normativa italiana prevede infatti l’obbligo di trasmissione in chiaro per determinati eventi di particolare interesse nazionale soltanto in specifiche circostanze, tra cui la partecipazione di una squadra italiana alla finale. In assenza di questa condizione, il titolare dei diritti può decidere autonomamente modalità e tempi della messa in onda gratuita.

Paris Saint Germain Arsenal, l’orario (strano) e ultime news

Oltre all’aspetto televisivo, PSG-Arsenal rappresenta una delle finali più attese degli ultimi anni. I francesi arrivano all’appuntamento da campioni in carica e puntano a confermarsi sul tetto d’Europa dopo la Champions League alzata lo scorso anno travolgendo l’Inter in finale.

L’Arsenal, invece, sogna di riportare a Londra un trofeo che manca dalla propria bacheca e si presenta all’evento forte di una stagione molto positiva anche in patria, dove ha chiuso la Premier League al secondo posto alle spalle del Liverpool campione. Per gli inglesi sarà la seconda finale di Champions League nella loro storia dopo quella persa nel 2005-2006 contro il Barcelllona. Sul piano tattico entrambe le squadre dovrebbero affidarsi al 4-3-3, con interpreti di alto livello capaci di garantire spettacolo e intensità per tutti i novanta minuti.

Grande attenzione sarà rivolta anche all’esperimento voluto dalla UEFA con l’anticipo del calcio d’inizio alle 18 anziché alle 21. La partita, dunque, finirà intorno alle 20 – in caso di vittoria al 90’ di una delle due finaliste – o intorno alle 21 nel caso si dovesse arrivare a tempi supplementari o rigori. L’obiettivo è rendere la finale più accessibile ai tifosi e valutare una possibile evoluzione futura del format televisivo. Queste le parole del presidente dell’UEFA:

"Con questo cambiamento, mettiamo l’esperienza dei tifosi al centro della nostra pianificazione. La finale Champions è l’evento clou della stagione calcistica e il nuovo orario di inizio la renderà ancora più accessibile, inclusiva e di grande impatto per tutti i partecipanti. Sebbene un calcio d’inizio alle 21 sia ideale per le partite infrasettimanali, uno anticipato di sabato per la finale significa finire prima, a prescindere da tempi supplementari o rigori, e offre ai tifosi l’opportunità di godersi il resto della serata con amici e familiari, ripensando alla partita più bella della stagione".

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