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Providence Falls, Rai 2 ha fatto il colpaccio: questa miniserie ha tutte le carte in regola per diventare un cult. Amore, destino e mistero

La serie tratta dai romanzi di Jude Deveraux e Tara Sheets arriva sul piccolo schermo: scoprite tutto nel video.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Una storia d’amore capace di attraversare i secoli, un mistero da risolvere e una seconda possibilità concessa dal destino. Sono questi gli ingredienti di Providence Falls, la miniserie evento che debutta su Rai 2 dal 17 giugno, pronta a conquistare gli appassionati di romance e fantasy con una vicenda che intreccia passato e presente.

La serie è tratta dai romanzi di Jude Deveraux e Tara Sheets e porta sullo schermo una storia intensa in cui il tempo non è un ostacolo, ma parte integrante del racconto. La vicenda prende avvio nell’Irlanda del 1844. Liam O’Conner, un giovane ladro dal cuore ribelle, si innamora della nobile Cora McLeod. Il loro amore, però, altera un destino che sembrava già scritto, provocando conseguenze tragiche per entrambi.

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Chi ama le vicende sentimentali troverà una storia d’amore intensa e tormentata; chi preferisce il mistero potrà seguire un’indagine ricca di colpi di scena; mentre gli appassionati del soprannaturale apprezzeranno il tema delle reincarnazioni e delle seconde possibilità. Volete scoprire tutto? Non perdete il Video!

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