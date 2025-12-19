Propaganda Live, stop lunghissimo per Diego Bianchi: quando torna in onda
Il programma di La7 si prende una pausa fino al 2026. La redazione, colpita da due lutti importanti, sfrutterà il periodo per ricaricare le batterie e ripartire al meglio.
Propaganda Live saluta il 2025 e si prende una pausa lunghissima. L’ultima puntata dello show condotto da Diego Bianchi è andata in onda venerdì scorso, mentre questa sera, su La7, il testimone passerà a un ‘best of’ con i migliori momenti della stagione appena conclusa. La data del ritorno non è ancora certa, ma di sicuro non rivedremo Bianchi e compagni prima del nuovo anno. Ecco qui sotto tutti i dettagli.
Propaganda Live, quando torna in onda dopo lo stop
Propaganda Live ha salutato il pubblico di La7 venerdì scorso, e secondo le prime indiscrezioni non dovrebbe tornare in onda prima dell’inizio del nuovo anno. La data più probabile è venerdì 9 gennaio, ma non è da escludere uno slittamento della prima diretta alla settimana successiva. Sarà una pausa invernale più lunga del solito, insomma, che servirà anche a ricaricare le energie per una redazione che arriva alla fine del 2025 provata non solo dal lavoro, ma anche da eventi dolorosi che hanno segnato profondamente la ‘famiglia’ di Propaganda.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Ad aprile è infatti morta a soli 44 anni Valentina Del Re, violinista del programma, dopo una lunga malattia affrontata con grande discrezione e coraggio. Il pubblico l’aveva vista suonare a lungo con la testa rasata e coperta da un turbante, ma molti non immaginavano la gravità della situazione. A giugno, inoltre, la squadra di Propaganda è stata colpita da un secondo lutto: la morte del trombettista e compositore Giovanni Di Cosimo, 61 anni, da tempo colonna della band del programma.
Gli ascolti in crescita e il ‘dominio’ sui social
Al netto delle difficoltà interne, il 2025 ha comunque confermato Propaganda Live come una delle colonne portanti del prime time di La7. Le puntate del venerdì si sono spesso avvicinate al milione di telespettatori, con share stabilmente tra il 6 e l’8%, decisamente solido per una rete generalista di nicchia. Ancora più evidente è stata la forza del programma sui social. Durante le dirette, l’hashtag ufficiale è finito regolarmente in tendenza su X (ex Twitter), con clip e monologhi in circolazione per giorni e giorni. Propaganda Live, insomma, è ormai percepito come un’istituzione del venerdì sera, un appuntamento che supera i dati auditel per diventare vero e proprio fenomeno di conversazione online.
Il lungo stop invernale arriva dunque al termine di una stagione intensa sotto ogni profilo. Per qualche settimana, il venerdì sera di La7 sarà occupato da speciali e ‘best of’, con la serata di oggi dedicata proprio ai momenti più rappresentativi del 2025. In attesa che, a gennaio, Diego Bianchi torni in diretta con nuove storie, nuovi reportage e la stessa voglia di raccontare il Paese con talento e originalità.
Potrebbe interessarti anche
Propaganda Live, perché è saltata la puntata di venerdì 28 novembre: la scelta di Diego Bianchi
Il programma del venerdì sera di La7 ieri non è andato in onda. Ecco perché è saltat...
Elodie ‘gela’ Diego Bianchi su La7: “Non lo fare più”. Poi spiega il gesto di nervosismo contro il fotografo
Elodie a Propaganda Live fa impazzire i social tra battute e polemiche: dall’episodi...
Ascolti tv ieri (12 dicembre): Antonella Clerici da record contro Io sono Farah, Nuzzi travolge Salvo Sottile
Una nuova serata di numeri che racconta equilibri ormai chiari tra le reti principal...
Ascolti tv ieri (5 dicembre): Antonella Clerici e The Voice Senior doppiano la soap turca Io sono Farah
Una prima serata vivace, dove il successo di The Voice Senior la fa da padrona con i...
Stasera in tv (19 dicembre), Antonella Clerici guida The Voice Senior contro la sfida Bologna-Inter
Programmi tv stasera, cosa vedere oggi (venerdì 19 dicembre 2025): il live di Alessa...
Programmi tv, cosa vedere oggi 31 ottobre: lo show di Carlo Conti oscura Gianluigi Nuzzi
Dal varietà più amato d’Italia ai casi di cronaca e la satira pungente: la serata de...
Ascolti tv ieri (31 ottobre), il trionfo di Carlo Conti e la riscossa di De Martino: Affari Tuoi rinasce e spaventa Gerry Scotti
Ascolti e dati Auditel di ieri, venerdì 31 ottobre: chi ha vinto tra Tale e Quale sh...
L'aria Che Tira, lite epica tra Barbacetto e l'Onorevole Picierno: "Dice fregnacce". Parenzo ferma tutto
Il dibattito sul convegno annullato a Torino accende gli animi in studio e si trasfo...