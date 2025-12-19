Propaganda Live, stop lunghissimo per Diego Bianchi: quando torna in onda Il programma di La7 si prende una pausa fino al 2026. La redazione, colpita da due lutti importanti, sfrutterà il periodo per ricaricare le batterie e ripartire al meglio.

Propaganda Live saluta il 2025 e si prende una pausa lunghissima. L’ultima puntata dello show condotto da Diego Bianchi è andata in onda venerdì scorso, mentre questa sera, su La7, il testimone passerà a un ‘best of’ con i migliori momenti della stagione appena conclusa. La data del ritorno non è ancora certa, ma di sicuro non rivedremo Bianchi e compagni prima del nuovo anno. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Propaganda Live, quando torna in onda dopo lo stop

Propaganda Live ha salutato il pubblico di La7 venerdì scorso, e secondo le prime indiscrezioni non dovrebbe tornare in onda prima dell’inizio del nuovo anno. La data più probabile è venerdì 9 gennaio, ma non è da escludere uno slittamento della prima diretta alla settimana successiva. Sarà una pausa invernale più lunga del solito, insomma, che servirà anche a ricaricare le energie per una redazione che arriva alla fine del 2025 provata non solo dal lavoro, ma anche da eventi dolorosi che hanno segnato profondamente la ‘famiglia’ di Propaganda.

Ad aprile è infatti morta a soli 44 anni Valentina Del Re, violinista del programma, dopo una lunga malattia affrontata con grande discrezione e coraggio. Il pubblico l’aveva vista suonare a lungo con la testa rasata e coperta da un turbante, ma molti non immaginavano la gravità della situazione. A giugno, inoltre, la squadra di Propaganda è stata colpita da un secondo lutto: la morte del trombettista e compositore Giovanni Di Cosimo, 61 anni, da tempo colonna della band del programma.

Gli ascolti in crescita e il ‘dominio’ sui social

Al netto delle difficoltà interne, il 2025 ha comunque confermato Propaganda Live come una delle colonne portanti del prime time di La7. Le puntate del venerdì si sono spesso avvicinate al milione di telespettatori, con share stabilmente tra il 6 e l’8%, decisamente solido per una rete generalista di nicchia. Ancora più evidente è stata la forza del programma sui social. Durante le dirette, l’hashtag ufficiale è finito regolarmente in tendenza su X (ex Twitter), con clip e monologhi in circolazione per giorni e giorni. Propaganda Live, insomma, è ormai percepito come un’istituzione del venerdì sera, un appuntamento che supera i dati auditel per diventare vero e proprio fenomeno di conversazione online.

Il lungo stop invernale arriva dunque al termine di una stagione intensa sotto ogni profilo. Per qualche settimana, il venerdì sera di La7 sarà occupato da speciali e ‘best of’, con la serata di oggi dedicata proprio ai momenti più rappresentativi del 2025. In attesa che, a gennaio, Diego Bianchi torni in diretta con nuove storie, nuovi reportage e la stessa voglia di raccontare il Paese con talento e originalità.

