Propaganda Live, perché è saltata la puntata di venerdì 10 aprile: la scelta di Diego Bianchi all’ultimo minuto Propaganda Live, puntata cancellata il 10 aprile 2026: il programma si ferma per la protesta della redazione

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Sosta imprevista per Propaganda Live. Lo show satirico di Diego Bianchi non è andato in onda nella serata di oggi, venerdì 10 aprile 2026. Gli spettatori che si sono sintonizzati su La7 dopo il consueto appuntamento con Otto e Mezzo di Lilli Gruber hanno trovato una spiacevole sorpresa, scoprendo che la puntata prevista per stasera era stata cancellata.

Perché Propaganda Live non è andato in onda stasera, 10 aprile

Diego Bianchi – d’intesa con la redazione di Propaganda Live – ha deciso di non andare in onda questa sera a causa dello sciopero dei giornalisti di La7, indetto per la giornata di venerdì 10 aprile 2026. La scelta ha riguardato tutte le trasmissioni che prevedono una copertura giornalistica, causando uno stravolgimento nel palinsesto giornaliero dell’emittente. Lo sciopero è stato annunciato con un comunicato diffuso dal Comitato di redazione, in cui si denuncia il mancato rispetto degli accordi contrattuali, oltre al precariato nelle varie redazioni.

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Si tratta dell’ultimo capitolo di uno scontro tra il sindacato e l’emittente di Cairo che va avanti dalla scorsa estate. La decisione di cancellare la puntata di Propaganda Live è arrivata nel pomeriggio ed è stata comunicata sui profili social del programma con una nota stringata:

"Questa sera #propagandalive non sarà in onda. Ci rivediamo venerdì prossimo, 17 aprile, sempre su La7".

La7 ha riempito il vuoto in palinsesto programmando in prima serata il film Behind Enemy Lines – Dietro le linee nemiche, war movie del 2001 con Owen Wilson e Gene Hackman.

Quello di stasera è solo l’ultimo cambiamento nel calendario di Propaganda Live, che nelle ultime settimane ha già saltato due appuntamenti del venerdì. Il 20 marzo, infatti, la trasmissione non era andata in onda per lasciare spazio a uno speciale sul Referendum sulla Giustizia condotto da Enrico Mentana. La settimana successiva, invece, la redazione aveva aderito allo sciopero nazionale dei giornalisti, posticipando la puntata a domenica 29 marzo.

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Ore 14 Rai 2 21:20

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