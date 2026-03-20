Propaganda Live cancellato, perché Diego Bianchi non va in onda stasera 20 marzo
Questa sera, il talk guidato da Diego Bianchi 'Zoro' su La 7 non andrà in onda come di consueto per lasciare spazio a uno speciale politico molto importante.
Questa sera, venerdì 20 marzo 2026, la consueta puntata di Propaganda Live con Diego Bianchi ‘Zoro’ su La7 non andrà in onda. La storica trasmissione di satira e approfondimento politico si fermerà per lasciare il posto a un evento televisivo di grande importanza. Con il Referendum sulla giustizia alle porte, e gli italiani chiamati alle urne domenica 22 e lunedì 23 marzo, La7 ha scelto di dedicare la prima serata di oggi a uno speciale informativo condotto da Enrico Mentana: ecco nel dettaglio cosa vedremo.
Propaganda Live non va in onda: al suo posto lo Speciale TgLa7 – Sì o No
Stasera, a partire dalle ore 21.15 circa, Enrico Mentana condurrà su La7 lo Speciale TgLa7 – Sì o No, pensato appositamente in vista del voto referendario del 22 e 23 marzo. In studio interverranno, una dopo l’altra, la premier Giorgia Meloni e la segretaria del Pd Elly Schlein, le due voci più rappresentative dei fronti contrapposti. Meloni porterà le sue ragioni del "Sì" a una riforma che, a suo dire, renderà la giustizia italiana più meritocratica ed efficiente. Schlein difenderà invece le ragioni del "No", sostenendo come questa riforma non affronti i veri nodi del sistema giudiziario e rischi di minarne l’indipendenza. Subito dopo, il testimone passerà a un faccia a faccia tra Antonio Di Pietro, schierato con il Sì, e Clemente Mastella, che sostiene il No.
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Uno speciale costruito con cura dalla redazione del TgLa7 e che si propone come strumento utile per gli italiani indecisi, ovvero quei milioni di elettori che ancora non hanno le idee chiarissime su un quesito costituzionale tutt’altro che semplice. Va detto però che lo speciale ha un limite strutturale non trascurabile: Meloni e Schlein non si confronteranno direttamente, ma interverranno in sequenza, senza mai incrociarsi sul palco. Un "duello a distanza", insomma, che non è esattamente quello che il dibattito pubblico richiederebbe. Chi ama i confronti veri, faccia a faccia e in tempo reale, dovrà accontentarsi di Di Pietro contro Mastella.
La7, cosa vedremo dopo lo Speciale di Mentana e quando torna Propaganda Live
Al termine dello Speciale TgLa7 – Sì o No con Enrico Mentana, che dovrebbe concludersi attorno a mezzanotte, La7 manderà poi in onda il film Into The Wild – Nelle terre selvagge, che terrà compagnia agli italiani ancora svegli. Per ciò che riguarda invece Propaganda Live, il talk con Diego Bianchi ‘Zoro’ e la sua band salterà soltanto questa puntata tornando normalmente alla sua messa in onda già dalla prossima settimana
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