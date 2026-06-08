Propaganda Live, doppio finale col botto: quando va in onda tra ballottaggi e grandi ospiti. L’ultimo saluto prima dell’estate Due serate speciali l’8 e il 12 giugno per chiudere la stagione: Diego Bianchi ci porta nel reportage sull’Electrolux, analisi politiche sui ballottaggi, satira, musica e ospiti.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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La stagione televisiva si avvia verso la conclusione e anche Propaganda Live si prepara a congedarsi dal pubblico prima della pausa estiva. Per salutare i telespettatori, la trasmissione di La7 guidata da Diego Bianchi ha scelto una formula particolare, con due appuntamenti conclusivi in prima serata, in onda l’8 e il 12 giugno, offrendo così un ultimo sguardo sull’attualità italiana e internazionale attraverso il linguaggio che negli anni ha reso il programma uno dei punti di riferimento dell’emittente. Un finale di stagione che arriva dopo mesi di informazione tra politica, cronaca, lavoro, cultura e costume, mantenendo quell’equilibrio tra attualità e intrattenimento che rappresenta una delle caratteristiche più riconoscibili della trasmissione.

Propaganda Live: una penultima puntata dedicata all’attualità politica

Il primo dei due appuntamenti finali si presenta particolarmente ricco di contenuti. Uno dei temi centrali sarà rappresentato dai risultati dei ballottaggi delle elezioni amministrative, che verranno analizzati attraverso commenti, approfondimenti e confronti in studio. Come da tradizione, Propaganda Live non si limiterà alla semplice lettura dei dati, ma proverà a inserirli in un quadro più ampio, cercando di comprendere quali indicazioni emergano dal voto e quali possano essere le conseguenze sul piano politico e sociale.

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Il reportage di Diego Bianchi sulla crisi Electrolux a Propaganda Live

Accanto alla politica, troverà spazio anche un reportage che Diego Bianchi ha realizzato a Cerreto d’Esi, nelle Marche, davanti allo stabilimento Electrolux interessato dal piano industriale che prevede la chiusura del sito. Al centro del servizio ci saranno le testimonianze di lavoratrici e lavoratori che stanno vivendo un momento di forte incertezza, tra la preoccupazione per il futuro e la richiesta di un maggiore coinvolgimento delle istituzioni.

Ospiti, monologhi e musica nella penultima puntata con Zoro

Nel corso della serata sarà ospite lo scrittore Niccolò Ammaniti, impegnato nella promozione del suo nuovo libro "Il custode". Non mancheranno inoltre gli interventi di Andrea Pennacchi e Monir Ghassem, due presenze molto apprezzate dal pubblico, chiamati ancora una volta a offrire il proprio punto di vista sui temi della settimana. In studio saranno presenti anche Filippo Ceccarelli, Francesca Schianchi e Paolo Celata, mentre la satira grafica di Makkox continuerà a rappresentare uno dei momenti più attesi della trasmissione.

A completare la puntata ci sarà la tradizionale Social Top Ten, spazio dedicato ai contenuti più commentati e sorprendenti circolati online negli ultimi giorni. Poi arriverà il momento dei saluti, anche se solo temporanei. Con il doppio appuntamento finale, Propaganda Live conferma la volontà di chiudere la stagione restando fedele alla propria identità, alternando approfondimento, ironia, reportage e musica dal vivo.

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