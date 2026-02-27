Trova nel Magazine
Propaganda Live, salta la puntata di stasera: la decisione di Diego Bianchi

Propaganda Live salta venerdì 27 febbraio per evitare la concorrenza della quarta serata del Festival di Sanremo. Ecco quando rivedremo Diego Bianchi su La7.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Propaganda Live si ferma per una settimana, a confermalo il cambio di palinsesto visibile sul sito ufficiale di La7. Al posto del talk di Diego ‘Zoro’ Bianchi, una miniserie tra intrighi e misteri. Un cambio inevitabilmente legato alla settimana sanremese, che coinvolge anche altri programmi di punta, con ritorno in onda già fissato per venerdì prossimo. Vediamo però nel dettaglio cosa aspettarci.

Sanremo 2026: stop per Propaganda Live

La settimana del Festival di Sanremo modifica ancora una volta gli equilibri televisivi e anche Propaganda Live si adegua al consueto riassetto. Questa sera il programma condotto da Diego Bianchi non andrà in onda per evitare il confronto con la quarta serata del Festival di Sanremo 2026 e sarà sostituito dalla miniserie L’assassinio del Banchiere di Dio. Una scelta legata alla volontà di evitare la sovrapposizione con la kermesse musicale, che tradizionalmente concentra su di sé tutte le attenzioni della serata. Al posto del talk di approfondimento andrà quindi una produzione di taglio investigativo. La trama si sintetizza così: "La morte sospetta di un banchiere italiano in fuga a Londra, scatena un’indagine su una cospirazione internazionale che arriva fino in Vaticano".

Gli altri programmi che rinunceranno al confronto con Sanremo

La sospensione di Propaganda Live si inserisce in una dinamica già vista negli anni precedenti. Durante la settimana sanremese diverse trasmissioni scelgono di fermarsi o di spostare la messa in onda per evitare il confronto diretto in termini di ascolti. Si tratta di una decisione che riguarda l’intero sistema televisivo, quindi non solo del settimo canale. Il talk del venerdì continua infatti a registrare dati soddisfacenti e a mantenere una forte presenza nel dibattito online. Nel tempo è diventato un punto di riferimento anche sul web, risultando tra i programmi televisivi più commentati su X durante la messa in onda, con un flusso di interventi e reazioni del pubblico.

Questa settimana hanno scelto di non andare in onda anche format storici come C’è posta per te e la finale di MasterChef, rimodulando il palinsesto per evitare la sovrapposizione con il Festival. Una prassi che si ripete anno dopo anno per molti programmi, salvo colpi di coda improvvisi. L’appuntamento con il talk politico e satirico è quindi semplicemente rimandato di una settimana, più che sufficiente per tornare in grande stile e ancora più forti di prima.

Propaganda Live, il ritorno in onda e la chiusura di stagione

L’interruzione sarà limitata a una sola settimana. Come anticipato Propaganda Live tornerà regolarmente in onda venerdì prossimo, riprendendo la programmazione ordinaria. La stagione in corso dovrebbe concludersi orientativamente a metà giugno. Lo scorso anno l’ultima puntata è andata in onda il 13 giugno 2025. Seguendo una collocazione analoga nel calendario, la chiusura di quest’anno potrebbe cadere il 12 giugno, anche se la rete non ha ancora ufficializzato la data definitiva.

Programmi

