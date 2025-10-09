Consigli programmi tv stasera (giovedì 9 ottobre): Fialdini cambia rete e il duo Belen-Valentina Persia è imperdibile Un'evoluzione interessante per Francesca Fialdini, ora alle prese con importanti scrittori del nostro tempo, mentre su Rai 1 viene tirata in ballo Orietta Berti.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Tre proposte molto diverse tra loro animano la prima serata di oggi, ognuna capace di catturare un pubblico preciso, ma accomunate dal desiderio di intrattenere il pubblico, tra attualità, dramma e cultura.

La ricetta della felicità (Rai 1, ore 21:30)

Su Rai 1 tornano gli episodi 5 e 6 de La ricetta della felicità, che prosegue il suo percorso tra sentimenti e sapori. Nelle puntate di stasera, le tensioni tra i protagonisti raggiungono un punto di svolta: Marta e Susanna rafforzano la loro amicizia mentre la Rotonda rischia di chiudere per i debiti. Giovà propone di riaprire la vecchia sala da ballo, ferma da anni: anticipando a tutti di conoscere Orietta Berti. Sarà Vero? Intanto Marta investe i suoi risparmi nel progetto, emozionando Susanna. Greta conosce Fabio, giovane musicista chiamato a suonare all’inaugurazione, mentre Giacomo, sempre più attratto da Marta, porta avanti le sue indagini segrete.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Attenti al libro (Rai 3, ore 21:20)

Su Rai 3, invece, Attenti al libro propone un nuovo viaggio nel mondo della cultura e dell’attualità, portando sullo schermo il racconto di scrittori e ospiti che intrecciano parole e esperienze reali, con la guida di Francesca Fialdini. È un appuntamento che mescola ironia e riflessione, capace di avvicinare anche chi non è un lettore abituale grazie al ritmo e all’immediatezza del racconto.

Dritto e rovescio (Rete 4, ore 21:35)

Infine, Rete 4 accende i riflettori sulla politica e sull’attualità con Dritto e rovescio, il talk condotto da Paolo Del Debbio. La puntata di questa sera promette dibattiti accesi su economia, sicurezza e temi sociali, confermandosi un programma che punta al confronto diretto, spesso acceso, ma sempre al centro del dibattito pubblico. Una serata, insomma, che alterna riflessione, emozioni e scontro d’idee: tre modi diversi di spiegare quello che succede.

Sinceramente Persia (Nove, 21:30)

Dopo il successo dello speciale di gennaio, Valentina Persia torna con quattro nuove puntate di Sinceramente Persia – One Milf Show. E udite udite? Accanto a lei, nella prima puntata di oggi, ci sarà anche Belen Rodriguez. L’obiettivo dello spettacolo è quello di esplorare l’universo femminile e il rapporto tra i due sessi, il tutto ovviamente con la solita irriverenze e simpatia della comica che tanto abbiamo imparato ad amare. Un modo per riflettere sulle nostre relazioni, ma farsi anche qualche risata in compagnia di due star che hanno fatto della simpatia il loro punto forte.

Potrebbe interessarti anche