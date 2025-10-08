Programmi tv, cosa vedere oggi 8 ottobre: Fabio Fazio in onda a sorpresa, Barbero rilancia con stile Politica, cronaca e storia si intrecciano in una serata che invita non solo a guardare, ma anche a pensare. Se si vuole restare aggiornati, ecco cosa vedere.

La prima serata di mercoledì 8 ottobre propone molte possibilità, ma noi ne abbiamo selezionato tre appuntamenti che vale davvero la pena seguire. Rete 4, Rai 3 e La7 offrono tre scelte completamente diverse, ma accomunate dalla voglia di raccontare passato e presente in modo diretto e coinvolgente. Dalla politica internazionale alle indagini sui casi irrisolti, fino alla storia ora accessibile al grande pubblico, ecco cosa rende imperdibili le proposte di questa sera.

Rete 4 – Realpolitik (ore 21:35)

Questa sera Realpolitik, con Tommaso Labate, affronta un tema caldo come i nuovi equilibri globali dopo le tensioni tra Stati Uniti e Medio Oriente, e il ruolo dell’Europa nelel trattative in programma. Al centro del dibattito ci saranno esperti, giornalisti e analisti politici chiamati a spiegare non solo le strategie internazionali, ma anche le conseguenze concrete sulla vita di tutti i giorni. È questo il punto di forza del programma: rendere la politica estera comprensibile anche a chi non la segue abitualmente. Non mancheranno poi riferimenti e aggiornamenti sulla Sumud Flotilla. La trasmissione mantiene il suo taglio deciso, alternando il confronto in studio a servizi d’approfondimento, con uno ritmo sostenuto, ma sempre chiaro: il dibattito non si perde in chiacchiere, e ogni argomento viene legato ai fatti più recenti.

Da non perdere l’inchiesta dedicata ai rapporti tra Italia e Africa, realizzata con immagini e testimonianze dirette. È un tema che raramente trova spazio nei talk show tradizionali, ma che qui viene analizzato con attenzione e curiosità, offrendo una prospettiva diversa sulle dinamiche internazionali.

Rai 3 – Chi l’ha visto? (ore 21:20)

Mercoledì sera su Rai 3 torna invece Chi l’ha visto?, che continua a confermarsi uno dei programmi più longevi e seguiti della rete. Federica Sciarelli guiderà una nuova puntata che unisce l’indagine giornalistica alle speranze di amici e familiari di persone disperse. Ovviamente sono attesi rimandi e aggiornamenti sul caso Garlasco, ma anche sul ritrovamento misterioso della ragazza che il 30 settembre si era allontanata dalla provincia di Piacenza, facendo scattare l’allarme del padre. Non mancheranno inserti sugli altri casi più seguiti delle scorse settimane, tra cui quello di una donna scomparsa a Milano che ha commosso il pubblico.

La7 – Barbero Risponde (ore 22:40)

In seconda serata torna Barbero Risponde, il format che ha saputo conquistare anche chi non si considerava appassionato di storia. Alessandro Barbero riprende il filo del dialogo con il pubblico, rispondendo a domande che spaziano tra epoche e temi, con quella naturalezza che lo contraddistingue. La puntata di oggi punterà sull’esplorazione del potere nella storia europea, come sempre facendo riferimenti alle corti medievali e arrivando fino ai sovrani moderni, tra curiosità, intrighi e riflessioni ancora attuali. Barbero, con la sua solita ironia e chiarezza, trasforma le lezioni di storia in racconti vivi, pieni di ritmo e dettagli affascinanti. Il pregio del programma resta la sua semplicità: solo il piacere di ascoltare un grande divulgatore capace di far scoprire quanto la storia sia legata alla nostra quotidianità. Un modo perfetto per chiudere la serata con intelligenza e leggerezza.

Nove – Circo Massimo (ore 21.30)

Segnaliamo anche una novità del palinsesto della prima serata, ovvero Circo Massimo di Massimo Giannini. "Un talk per capire senza politici né risse": lo descrive così il giornalista, che stasera debutta in Tv come conduttore dopo anni trascorsi nelle vesti di opinionista in programmi mainstream come Otto e Mezzo e Che tempo che fa. Vale la pena vederlo anche per il parterre di ospiti della prima puntata: da Roberto Saviano a Fabio Fazio, fino alla comica Luciana Littizzetto.

