Programmi tv, cosa vedere oggi 7 ottobre: Il dramma di Raoul Bova e la rivincita di Rocio Munoz Morales Tra fiction italiane, scontri adrenalinici e cinema d’azione: tre modi diversi di vivere la serata televisiva, compresa una sfida di ascolti tra due noti ex.

Martedì 7 ottobre la prima serata offre tre titoli capaci di attirare pubblici diversi, ma tutti avranno un obiettivo: la voglia di tenere lo spettatore incollato allo schermo, che sia per un colpo di scena, una prova estrema o un ritmo da thriller.

Buongiorno mamma (Canale 5, ore 21:20)

Su Canale 5, alle 21:20, torna Buongiorno, mamma!, la fiction con Raoul Bova che mescola dramma familiare e mistero. In questa puntata, la famiglia Borghi si trova a un punto di svolta: vecchi segreti vengono a galla, e il legame tra Guido e i figli viene messo ancora una volta alla prova. La serie, ormai giunta alle battute finali, continua a colpire per il suo tono intimo e malinconico, ma anche per la capacità di affrontare temi delicati con una leggerezza mai banale. Il valore aggiunto sta nelle interpretazioni, in particolare quella di Bova, che riesce a tenere in equilibrio forza e fragilità, rendendo il personaggio molto umano.

Freeze (Rai 2, ore 21:20)

Rai 2 propone invece Freeze (ore 21:20), il game show che unisce resistenza fisica e prontezza mentale. La puntata di questa settimana promette colpi di scena e nuove prove ai limiti del possibile. Il pubblico sarà ammaliato dalle prove, controllare ogni muscolo mentre attorno accade di tutto non sarà semplice. Ciò che colpisce sempre è però la varietà delle sfide, sempre più spettacolari e imprevedibili. Merito anche della conduzione, con Nicola Savino e l’ormai ex moglie di Bova Rocio Munoz Morales, capace di mantenere un ritmo sostenuto ma divertente, con la leggerezza che contraddistingue entrambi.

Hostage (Italia 1, ore 23:10)

A chi invece ama l’azione con un tocco di noir, Italia 1 propone alle 23:10 Hostage, film diretto da Florent-Emilio Siri con Bruce Willis. Un titolo che, nonostante gli anni, conserva un fascino particolare: il film segna infatti uno dei ruoli più intensi di Willis fuori dalla saga di Die Hard. Qui interpreta un negoziatore di ostaggi tormentato da un passato doloroso, costretto a confrontarsi con un nuovo caso che riapre vecchie ferite. Curiosità interessante: molte delle scene più tese furono girate senza stunt, con lo stesso Willis impegnato direttamente nei momenti d’azione. E dietro la macchina da presa c’è il regista francese che riesce a dare alla storia un taglio visivo più cupo e raffinato rispetto ai soliti film d’azione americani.

