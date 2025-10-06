Programmi tv, cosa vedere oggi 6 ottobre: Elettra Lamborghini chiude e scoop di Giletti sul caso di Garlasco
Dal dramma sportivo con la Bullock da Oscar, alla fantascienza ormai attuale, passando per l’approfondimento giornalistico: ecco cosa vedere questo lunedì.
La serata del 6 ottobre si muove tra emozioni forti, riflessioni e una buona dose di nostalgia. Quattro programmi, molto diversi tra loro, riescono a catturare il pubblico grazie a storie che hanno lasciato il segno e a curiosità che ancora oggi fanno parlare.
The Blind Side (Iris, ore 21:15)
Su Iris, alle 21:15, arriva The Blind Side. Non è solo il film che valse l’Oscar a Sandra Bullock, ma anche una storia vera che ha cambiato la vita di Michael Oher, il ragazzo che da senzatetto divenne una star del football. Il fascino della pellicola sta anche nelle sue contraddizioni: per anni, il protagonista reale ha contestato la rappresentazione della sua vicenda, ma proprio queste polemiche hanno reso il film ancora più discusso e interessante. Guardarlo oggi significa non solo emozionarsi, ma anche chiedersi quanto cinema e realtà riescano davvero a camminare insieme.
Lo stato delle cose (Rai 3, ore 21:20)
Passando a Rai 3, alle 21:20, troviamo Lo stato delle cose. In un palinsesto dominato da intrattenimento e spettacolo, questo programma di Massimo Giletti rappresenta una boccata d’aria diversa: un momento in cui fermarsi a osservare e a riflettere. La sua forza è nella capacità di intrecciare cronaca e contesto, portando sullo schermo storie che, spesso, altrove non trovano spazio. È televisione che non si accontenta di raccontare il fatto, ma prova ad andare oltre, con un approccio più analitico e al tempo stesso vicino alle persone comuni. La puntata di stasera, inoltre, è imperdibile per tutti coloro che vogliono conoscere gli ultimi risvolti sul caso di Garlasco. Giletti infatti mostrerà un’intervista a un amico di Sempio, per poi indagare sulla ‘pista alternativa’ che conduce al Santuario della Bozzola, con testimonianza esclusive.
Ritorno al futuro II (TwentySeven, ore 21:15)
Su TwentySeven alle 21:15, torna Ritorno al futuro II. Un titolo che non ha bisogno di presentazioni, ma che conserva ancora oggi dettagli sorprendenti. Il futuro immaginato da Robert Zemeckis nel 1989, con hoverboard, auto volanti e giacche auto-regolanti , continua a divertire per la sua visione ironica e un po’ naïf. Molti spettatori si divertono ancora a scovare quali previsioni si sono avverate e quali no, mentre la trovata dell’almanacco sportivo resta una delle più geniali della saga. È quel tipo di film che unisce diverse generazioni: chi lo ha vissuto al cinema, chi lo ha scoperto in TV e chi, oggi, lo guarda per la prima volta con la stessa meraviglia.
Boss in incognito (Rai 2, ore 21:20)
Infine, su Rai 2 in prime te c’è il quarto e ultimo appuntamento stagionale con Boss in Incognito. Si chiude il cerchio dell’edizione condotta da Elettra Lamborghini, che ha saputo raccogliere l’eredità di Max Giusti dando al reality show un tocco nuovo molto apprezzato dal pubblico, che ha premiato il programma con ottimi indici d’ascolto. Per concludere la stagione, Elettra arruolerà Luca Talarico, azionista e membro del consiglio di amministrazione di Carioca, azienda italiana che produce pennarelli.
