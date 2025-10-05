Programmi stasera in tv, cosa vedere oggi 5 ottobre: Fabio Fazio torna in TV per battere Le Iene Dal salotto di Fazio alle inchieste di Giordano, fino all’irriverenza delle Iene: tre modi diversi di vivere la domenica sera in TV.

La domenica sera offre sempre una scelta interessante e questa volta le proposte non potrebbero essere più varie tra loro. Difficile fare una scelta, ma sicuramente il pubblico saprà su quale canale dirigersi.

Che Tempo Che Fa (Nove, ore 20:00)

Sul Nove torna Che Tempo Che Fa, il programma che negli anni è diventato un punto di riferimento per chi ama le conversazioni intelligenti. Fabio Fazio continua a essere un conduttore capace di mettere a proprio agio ospiti di ogni genere, dal mondo della cultura alla politica, fino allo spettacolo internazionale. Accanto a lui non manca l’ironia di Luciana Littizzetto, pronta a sdrammatizzare con i suoi monologhi pungenti e a dare quel tocco di leggerezza che rende la trasmissione unica. È il salotto televisivo per chi cerca riflessione, ma senza mai rinunciare al sorriso.

Fuori dal coro (Rete 4, ore 21:30)

Completamente diverso è invece il tono di Fuori dal coro, in onda su Rete 4. Mario Giordano porta avanti un racconto diretto e senza filtri, affrontando temi caldi di politica, economia e cronaca con il suo stile inconfondibile. Tra servizi d’inchiesta e ospiti in studio, il programma punta ad aprire dibattiti anche accesi, spesso destinati a dividere il pubblico. È la proposta ideale per chi vuole entrare dentro le questioni più controverse dell’attualità e non si accontenta di una visione addolcita della realtà.

Le Iene (Italia 1, ore 21:15)

Infine c’è Le Iene, che su Italia 1 confermano il loro mix di inchieste, ironia e provocazioni. È il format che non teme di andare a fondo nei temi più scomodi, ma che allo stesso tempo non rinuncia a sorprendere con scherzi e momenti più leggeri, grazie a Max Angioni e Veronica Gentili. Una formula che da anni riesce a parlare a generazioni diverse, mantenendo sempre quella cifra irriverente che è il marchio di fabbrica del programma.

Tre proposte, tre stili agli antipodi, per una serata che ognuno può modellare sul proprio umore: tra la conversazione elegante di Fazio, la grinta polemica di Giordano e il ritmo spiazzante delle Iene.

