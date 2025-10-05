Programmi stasera in tv, cosa vedere oggi 5 ottobre: Fabio Fazio torna in TV per battere Le Iene
Dal salotto di Fazio alle inchieste di Giordano, fino all’irriverenza delle Iene: tre modi diversi di vivere la domenica sera in TV.
La domenica sera offre sempre una scelta interessante e questa volta le proposte non potrebbero essere più varie tra loro. Difficile fare una scelta, ma sicuramente il pubblico saprà su quale canale dirigersi.
Che Tempo Che Fa (Nove, ore 20:00)
Sul Nove torna Che Tempo Che Fa, il programma che negli anni è diventato un punto di riferimento per chi ama le conversazioni intelligenti. Fabio Fazio continua a essere un conduttore capace di mettere a proprio agio ospiti di ogni genere, dal mondo della cultura alla politica, fino allo spettacolo internazionale. Accanto a lui non manca l’ironia di Luciana Littizzetto, pronta a sdrammatizzare con i suoi monologhi pungenti e a dare quel tocco di leggerezza che rende la trasmissione unica. È il salotto televisivo per chi cerca riflessione, ma senza mai rinunciare al sorriso.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Fuori dal coro (Rete 4, ore 21:30)
Completamente diverso è invece il tono di Fuori dal coro, in onda su Rete 4. Mario Giordano porta avanti un racconto diretto e senza filtri, affrontando temi caldi di politica, economia e cronaca con il suo stile inconfondibile. Tra servizi d’inchiesta e ospiti in studio, il programma punta ad aprire dibattiti anche accesi, spesso destinati a dividere il pubblico. È la proposta ideale per chi vuole entrare dentro le questioni più controverse dell’attualità e non si accontenta di una visione addolcita della realtà.
Le Iene (Italia 1, ore 21:15)
Infine c’è Le Iene, che su Italia 1 confermano il loro mix di inchieste, ironia e provocazioni. È il format che non teme di andare a fondo nei temi più scomodi, ma che allo stesso tempo non rinuncia a sorprendere con scherzi e momenti più leggeri, grazie a Max Angioni e Veronica Gentili. Una formula che da anni riesce a parlare a generazioni diverse, mantenendo sempre quella cifra irriverente che è il marchio di fabbrica del programma.
Tre proposte, tre stili agli antipodi, per una serata che ognuno può modellare sul proprio umore: tra la conversazione elegante di Fazio, la grinta polemica di Giordano e il ritmo spiazzante delle Iene.
Potrebbe interessarti anche
Programmi tv, cosa vedere oggi 14 settembre: Veronica Gentili riavvia le Iene e Valentina Persia alza l'asticella
Dalla comicità irriverente di Valentina Persia, alle vicende di vita raccontate da B...
Le Iene (14 settembre), l'Armani segreto e la malattia di Achille Polonara. Cosa vedremo stasera
Le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata de Le Iene in onda stasera, domeni...
Ascolti tv ieri (28 settembre): il ritorno di Amici di Maria De Filippi affossa Mara Venier, boom per l’Italvolley
La serie Rai Balene vince col 18,5% di share, ma la dizi turca La Notte nel Cuore si...
Ascolti tv ieri (21 settembre): Mara Venier non decolla all’esordio, crisi Diaco, De Martino a caccia di Scotti
La nuova serie Rai Balene vince col 19,4% di share, bene La Notte nel Cuore, Domenic...
Che Tempo Che Fa, Fazio soffia Mara Venier alla Rai e arruola una star di Hollywood: le anticipazioni
Fabio Fazio inaugura la nuova stagione di Che Tempo Che Fa con ospiti d’eccezione, l...
Stasera in tv (28 settembre), le Iene indagano su Garlasco e Brignano mattatore sul Nove
Programmi tv stasera: la soap La notte nel cuore (Canale 5, Soap) contro NCIS – Unit...
Stasera in tv (21 settembre): Pivetti e Signoris accendono Rai 1 con Balene, le Iene arruolano Maria Grazia Cucinotta
Programmi tv stasera: Mario Giordano torna con Fuori dal Coro (Rete 4), Le Iene ospi...
Consigli stasera in tv (28 settembre): Pivetti e Signoris coppia formidabile, Veronica Gentili e le Iene per esplorare la realtà
Cosa c'è di bello da vedere stasera in tv? Se sei indeciso ecco i tre consigli di Li...