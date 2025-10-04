Programmi tv, cosa vedere oggi 4 ottobre: Una sfilata di stelle con Barbara D'Urso, ma Maria De Filippi avanza Una serata che mescola il talento travolgente, la magia della danza e il divertimento dell’animazione per tutta la famiglia. Ecco cosa ci aspetta sui canali principali.

Il sabato televisivo del 4 ottobre promette di accontentare gusti molto diversi, passando dai grandi show del prime time alla leggerezza di un film d’animazione che non smette di divertire.

Tu sì que vales (Canale 5, ore 21:30)

Su Canale 5 torna Tu sì que vales, ormai appuntamento fisso per chi cerca intrattenimento a tutto tondo. Lo show continua a mescolare talento, emozione e leggerezza con un ritmo che non lascia respiro. Non si tratta solo di numeri spettacolari, ma anche di storie personali e momenti di puro divertimento, accompagnati dal gioco di squadra tra giuria e conduttori che mantiene alto l’umore. Tutti capitanati da Maria De Filippi. È quel tipo di programma che riesce a far passare ore senza accorgersene, con esibizioni che alternano stupore, risate e un pizzico di commozione.

Ballando con le stelle (Rai 1, ore 21:25)

Chi preferisce un’atmosfera più elegante e scandita dal suono della musica può sintonizzarsi su Rai 1 per Ballando con le stelle. Non è solo una gara di ballo, ma un vero e proprio percorso di trasformazione per i protagonisti, che di settimana in settimana imparano a muoversi con maggiore sicurezza, lasciando intravedere fatica, determinazione e divertimento. Tra loro spiccano volti come Barbara D’Urso e Francesca Fialdini. La giuria, con i suoi commenti taglienti e ironici, aggiunge pepe alla competizione e accende il dibattito, rendendo il programma qualcosa di più di una semplice gara: uno spettacolo televisivo che sa appassionare.

L’era glaciale 2 (Italia 1, ore 21:20)

Chiudiamo con un titolo perfetto per tutta la famiglia: L’era glaciale 2, proposto da Italia 1. Le avventure di Sid, Manny, Diego e dell’immancabile Scrat tornano a strappare sorrisi e a coinvolgere con una storia che, nonostante gli anni, resta fresca e piacevole. È un film che funziona su più livelli: i più piccoli si divertono con le gag e l’azione, mentre gli adulti ritrovano quell’ironia sottile e quei valori di amicizia e solidarietà che lo rendono un classico intramontabile. Un sabato sera che sa offrire alternative molto diverse, tra lo spettacolo dal vivo, la competizione e il grande cinema d’animazione.

