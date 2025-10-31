Programmi tv, cosa vedere oggi 31 ottobre: lo show di Carlo Conti oscura Gianluigi Nuzzi
Dal varietà più amato d’Italia ai casi di cronaca e la satira pungente: la serata del 31 ottobre accende la TV con qualche brivido in perfetto stile Halloween.
La prima serata di venerdì 31 ottobre porta in TV tre mondi completamente diversi, ma tutti capaci di catturare l’attenzione del pubblico. Tra le imitazioni "da brivido" di Tale e Quale Show, le indagini serrate di Quarto Grado e la satira pungente di Propaganda Live, il palinsesto di fine ottobre regala un mix di leggerezza, riflessione e spettacolo che rispecchia alla perfezione l’anima della televisione italiana.
Tale e Quale Show (Rai 1, ore 21:30)
Carlo Conti accende una nuova puntata di Tale e Quale Show trasformandola, per la notte di Halloween, in un vero e proprio show "mostruosamente" divertente. Le atmosfere sono più cupe del solito, tra costumi scenografici, luci teatrali e un pizzico di ironia gotica che avvolge tutto lo studio. Al centro, però, restano le performance: Antonella Fiordelisi nei panni di Clara, Pamela Petrarolo che omaggia Fiorella Mannoia e Tony Maiello che interpreta Mahmood promettono momenti di puro spettacolo, mentre Flavio Insinna e Gabriele Cirilli si calano con la loro comicità irresistibile in una versione inedita di Frankenstein e Mercoledì. È una puntata che gioca con le emozioni e si diverte con il pubblico, dove la musica incontra il ttravestimento e la competizione genuina.
Quarto Grado (Rete 4, ore 21:30)
Mentre Rai 1 punta sull’intrattenimento, Rete 4 propone come sempre una serata di approfondimento e rigore giornalistico con Quarto Grado. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tornano al timone del programma con nuove rivelazioni su alcuni tra i casi di cronaca più seguiti del momento: dalla morte di Serena Mollicone alla scomparsa della piccola Kata. L’approccio resta quello che ha fatto la fortuna del format: un racconto lucido, attento e umano, che non si ferma alla superficie ma cerca di andare al cuore delle vicende. Tra testimonianze, documenti esclusivi e discussioni in studio, la puntata promette tensione, riflessione e un ritmo serrato che non lascia spazio alla distrazione.
Propaganda Live (La7, ore 21:15)
Per chi preferisce un punto di vista più ironico sull’attualità, Propaganda Live è la risposta perfetta. Diego Bianchi, in arte Zoro, torna con il suo modo inconfondibile di raccontare la politica, l’informazione e la società italiana. La puntata di Halloween si preannuncia densa di servizi, ospiti e momenti musicali, con la squadra storica del programma, da Makkox ai musicisti dal vivo, pronta a offrire una serata intelligente, graffiante ma sempre accessibile.
