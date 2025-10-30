Programmi tv, cosa vedere oggi 30 ottobre: Simona Ventura trasloca per mettere in crisi Geppi Cucciari Dal confronto politico di Dritto e Rovescio alle dinamiche del GF, fino all’ironia elegante di Splendida Cornice: una serata che mescola attualità, emozione e leggerezza.

La prima serata del 30 ottobre offre diversi modi di guardare la realtà: il dibattito politico acceso di Dritto e Rovescio, le dinamiche imprevedibili del Grande Fratello e la leggerezza intelligente di Splendida Cornice. Tre programmi che, ciascuno a modo suo, raccontano il Paese – tra confronto, emozioni e cultura pop.

Dritto e Rovescio (Rete 4, ore 21:30)

Paolo Del Debbio torna col suo talk politico con una puntata che promette di accendere il dibattito. Al centro della serata, le tensioni legate alla manovra economica e al caro vita, temi che toccano da vicino milioni di italiani. Ma come sempre, oltre ai politici, ci saranno cittadini, esperti e volti comuni pronti a raccontare le difficoltà di ogni giorno, dando voce a chi di solito resta inascoltato. Del Debbio alterna l’analisi più tecnica alla chiacchiera diretta, con quella dose di ironia e schiettezza che ha reso il programma uno dei più seguiti del giovedì sera.

Grande Fratello (Canale 5, ore 21:20)

Su Canale 5 si torna nella Casa più famosa d’Italia, dove il gioco entra in una fase sempre più tesa. La puntata del 30 ottobre sarà decisiva: nuovi contrasti, strategie in bilico e momenti emotivi che promettono di cambiare ancora una volta gli equilibri. Il reality condotto da Simona Ventura continua a muoversi tra ironia e introspezione, con un cast che ci propone dinamiche sentimentali che si intrecciano alle scelte di gioco, e il pubblico avrà l’ultima parola con le eliminazioni. Chi resta e chi esce lo scopriremo però in diretta, tra confessionali e sorprese inattese.

Splendida Cornice (Rai 3, ore 21:20)

Per chi preferisce una serata più leggera ma non banale, Splendida Cornice è la scelta perfetta. Geppi Cucciari torna con la sua ironia raffinata e una nuova puntata piena di ospiti, musica e riflessioni dal tono brillante. Il programma continua a distinguersi per il suo equilibrio tra cultura e intrattenimento: Cucciari guida il pubblico tra racconti curiosi, aneddoti, interviste e piccoli momenti di teatro televisivo che sanno di autenticità. È un appuntamento che non cerca di stupire a tutti i costi, ma conquista con intelligenza e leggerezza.

