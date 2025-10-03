Programmi tv, cosa vedere oggi 3 ottobre: Carlo Conti rilancia per battere le indagini di Quarto Grado Una serata piena di svolte inattese, aggiornamenti sull'attualità e competizioni serrate. Ecco cosa aspettarci Tradimento, Quarto Grado e Tale e Quale Show.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Il 3 ottobre 2025 porta in prima serata tre possibilità, tutte molto interessanti, ognuna capace di attrarre un pubblico preciso: dal fascino delle serie turche al varietà più leggero e divertente, fino all’approfondimento di cronaca.

Tradimento (Canale 5, ore 21:45)

Su Canale 5 va in onda Tradimento, che con i nuovi episodi della seconda stagione prosegue il suo intreccio fatto di passioni, segreti e tensioni familiari. La forza della serie sta nel continuo ribaltamento di situazioni: nulla è mai come sembra, i rapporti tra i personaggi si complicano e il pubblico si ritrova a schierarsi ora con l’uno, ora con l’altro. A rendere irresistibile la visione è proprio quella suspense che cresce scena dopo scena, fino a trasformare ogni puntata in un appuntamento che non si può rimandare.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Tale e Quale Show (Rai 1, ore 21:30)

Chi preferisce passare la serata in leggerezza trova in Rai 1 un grande classico: Tale e Quale Show. Carlo Conti, ormai padrone indiscusso del format, porta sul palco concorrenti VIP pronti a mettersi in gioco con imitazioni che spaziano dai grandi della musica italiana alle star internazionali. È uno spettacolo che diverte e sorprende, perché dietro le risate ci sono prove vocali e trasformazioni che a volte lasciano davvero senza parole. La formula vincente resta la stessa: ritmo veloce, un pizzico di competizione e l’atmosfera da "festa di famiglia" che conquista un pubblico trasversale.

Quarto Grado (Rete 4, ore 21:30)

Per chi cerca invece un approfondimento serio e documentato, la scelta ricade su Rete 4 con Quarto Grado. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero guidano il racconto dei casi di cronaca più seguiti, alternando ricostruzioni, testimonianze e nuovi sviluppi investigativi. È un programma che non si limita a informare, ma invita a riflettere e a osservare i fatti da più prospettive, mettendo ordine tra versioni contrastanti e dettagli spesso trascurati.

Tre offerte lontane tra loro, ma tutte pensate per catturare l’attenzione: tra emozione, intrattenimento e attualità.

Potrebbe interessarti anche