Programmi tv, cosa vedere oggi 3 ottobre: Carlo Conti rilancia per battere le indagini di Quarto Grado
Una serata piena di svolte inattese, aggiornamenti sull'attualità e competizioni serrate. Ecco cosa aspettarci Tradimento, Quarto Grado e Tale e Quale Show.
Il 3 ottobre 2025 porta in prima serata tre possibilità, tutte molto interessanti, ognuna capace di attrarre un pubblico preciso: dal fascino delle serie turche al varietà più leggero e divertente, fino all’approfondimento di cronaca.
Tradimento (Canale 5, ore 21:45)
Su Canale 5 va in onda Tradimento, che con i nuovi episodi della seconda stagione prosegue il suo intreccio fatto di passioni, segreti e tensioni familiari. La forza della serie sta nel continuo ribaltamento di situazioni: nulla è mai come sembra, i rapporti tra i personaggi si complicano e il pubblico si ritrova a schierarsi ora con l’uno, ora con l’altro. A rendere irresistibile la visione è proprio quella suspense che cresce scena dopo scena, fino a trasformare ogni puntata in un appuntamento che non si può rimandare.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Tale e Quale Show (Rai 1, ore 21:30)
Chi preferisce passare la serata in leggerezza trova in Rai 1 un grande classico: Tale e Quale Show. Carlo Conti, ormai padrone indiscusso del format, porta sul palco concorrenti VIP pronti a mettersi in gioco con imitazioni che spaziano dai grandi della musica italiana alle star internazionali. È uno spettacolo che diverte e sorprende, perché dietro le risate ci sono prove vocali e trasformazioni che a volte lasciano davvero senza parole. La formula vincente resta la stessa: ritmo veloce, un pizzico di competizione e l’atmosfera da "festa di famiglia" che conquista un pubblico trasversale.
Quarto Grado (Rete 4, ore 21:30)
Per chi cerca invece un approfondimento serio e documentato, la scelta ricade su Rete 4 con Quarto Grado. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero guidano il racconto dei casi di cronaca più seguiti, alternando ricostruzioni, testimonianze e nuovi sviluppi investigativi. È un programma che non si limita a informare, ma invita a riflettere e a osservare i fatti da più prospettive, mettendo ordine tra versioni contrastanti e dettagli spesso trascurati.
Tre offerte lontane tra loro, ma tutte pensate per catturare l’attenzione: tra emozione, intrattenimento e attualità.
Potrebbe interessarti anche
Ascolti tv (26 settembre): Carlo Conti batte tutti in prima serata. Gerry Scotti ancora avanti a De Martino
Il ritorno di Tale e Quale Show vince la serata di venerdì 26 settembre. Come è anda...
Stasera in tv (3 ottobre), Carlo Conti non ha più scuse: deve vincere ad ogni costo
Cosa vedere questa sera in televisione: Tale e Quale deve imporsi contro Nuzzi e Tra...
Programmi tv, i consigli di oggi 19 settembre: Antonella Clerici canta (ed emoziona), Nuzzi indaga meglio di tutti
Dalla comicità di Panariello alla musica interattiva di Rai 1, fino all’approfondime...
Programmi tv, cosa vedere oggi 12 settembre: Conti fa le ultime prove per Sanremo e Nuzzi riaccende Quarto Grado
Dalla musica live di Verona al cinema che fa sorridere e riflettere, fino all’approf...
Stasera in tv (26 settembre), Alessia Marcuzzi spietata con le contraffazioni. Nuzzi prova a contrastare Gerry Scotti
I programmi TV di stasera: Carlo Conti e la giuria vip inaugurano Tale e Quale, Quar...
Stasera in tv (19 settembre), Gianluigi Nuzzi all'attacco di Antonella Clerici e del suo "revival": che succede
I programmi tv di stasera: Quarto Grado punta sulla cronaca e Rai 1 sulla nostalgia ...
Programmi tv, cosa vedere oggi 14 settembre: Veronica Gentili riavvia le Iene e Valentina Persia alza l'asticella
Dalla comicità irriverente di Valentina Persia, alle vicende di vita raccontate da B...
Consigli stasera in tv (26 settembre): Carlo Conti diverte con lo show delle imitazioni, Nuzzi non molla su Garlasco
Cosa vedere stasera in tv? I consigli di Libero Magazine su tre programmi che davver...