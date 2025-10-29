Programmi tv, i consigli di oggi (29 ottobre): l'alleanza Toffanin-Scotti e Federica Sciarelli riapre il caso Pipitone
Dal mistero di Chi l’ha visto? alle emozioni di This Is Me con tanti ospiti, fino al racconto storico di Cazzullo: una serata in cui la televisione si alterna tra spettacolo e memoria.
Una serata pensata per chi cerca contenuti veri, capaci di emozionare o far riflettere. Tra il ritorno dell’immancabile Chi l’ha visto?, la coralità di This Is Me e il racconto storico di Una Giornata Particolare, il mercoledì sera si accende di tre proposte che, in modi diversi, parlano dell’Italia e delle sue storie.
Chi l’ha visto? (Rai 3, ore 21:20)
Federica Sciarelli torna in diretta con nuovi aggiornamenti su un caso di scomparsa che tiene con il fiato sospeso: una giovane donna sparita nel nulla in Puglia. Il programma resta un punto di riferimento della TV italiana, capace di unire giornalismo e partecipazione, mettendo al centro le persone e non solo le notizie. Il bello di Chi l’ha visto? è che non si limita a raccontare, ma costruisce un dialogo vero con il pubblico: telefonate, segnalazioni e indizi che, in tempo reale, possono dare una svolta a un’indagine. Dopo oltre trent’anni, la formula è la stessa, ma la passione resta intatta. Stasera uno dei motivi per seguire la Sciarelli è l’intervista a Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
This Is Me (Canale 5, ore 21:20)
Canale 5 risponde con una puntata-evento di This Is Me, che celebra alcune delle personalità più amate dello spettacolo e dello sport., tra queste: Fiorella Mannoia, Gerry Scotti, Federica Pellegrini, Loredana Bertè, ma anche Alberto Urso, Alessandro Del Piero, Il Volo, Al Bano, Fabio Cannavaro, Samira Lui e Gianluigi Buffon. Un cast che unisce generazioni e mondi diversi, in una serata costruita su musica, emozione e ricordi condivisi. This Is Me è uno di quei programmi che fanno bene al cuore: si canta, si sorride, ma soprattutto si scoprono lati inediti di volti che hanno segnato la nostra memoria collettiva. E stasera tra gli ospiti ci sarà un volto amatissimo di Mediaset: quel Gerry Scotti che sta trascinando il Biscione a vincere la sfida dell’access prime time contro Affari Tuoi di Stefano De Martino.
Una Giornata Particolare – La caduta di Mussolini (La7, ore 21:15)
Su La7, Aldo Cazzullo riporta il pubblico dentro una delle pagine più delicate della nostra storia: la caduta di Benito Mussolini. Una Giornata Particolare mescola divulgazione e riflessione, ricostruendo con chiarezza e sensibilità un momento che ha cambiato il destino del Paese. Cazzullo non si limita a ripercorrere i fatti, ma li interpreta, mostrando quanto quel giorno del 1943 continui a parlarci ancora oggi. Una televisione d’autore, colta ma accessibile, che invita a guardare al passato per capire meglio il presente.
Potrebbe interessarti anche
Programmi tv, cosa vedere oggi 22 ottobre: Lorella Cuccarini è imperdibile, Sciarelli svolta a Garlasco con Sempio
Mercoledì sera tra emozioni e curiosità: dalla cronaca di Chi l’ha visto? ai raccont...
Ascolti tv ieri 21 ottobre: Toffanin ribalta Montalbano, colpo clamoroso di Gerry Scotti (e De Martino affonda)
This is Me cresce al 21,2% di share su Canale 5, bene Montalbano in replica, Sciarel...
Ascolti tv ieri 15 ottobre: neanche Silvia Toffanin riesce a impensierire Montalbano, This is Me delude (Cazzullo no)
Il commissario domina ancora la prima serata col 20% di share in replica, Canale 5 n...
Stasera in tv (22 ottobre), Luca Zingaretti contro Silvia Toffanin: cosa succede stasera
Cosa vedere stasera in TV? Montalbano (sempre in replica) cerca di affondare anche T...
Programmi tv, cosa vedere oggi 15 ottobre: Silvia Toffanin usa Amici per 'spegnere' Federica Sciarelli
Tre proposte per un mercoledì sera pieno di emozioni: il ritorno malinconico di Mont...
Stasera in tv (29 ottobre), Gerry Scotti e la promozione sul campo: Canale 5 gli fa un grande regalo
I programmi della serata di mercoledì 29 ottobre 2025: da This is me arriva il re de...
This is me, Silvia Toffanin parte con ospiti pazzeschi: da Ibrahimović a Laura Pausini, chi ci sarà stasera
Silvia Toffanin torna in prima serata con ospiti d’eccezione e un format rinnovato: ...
Una giornata particolare, Aldo Cazzullo sfida Montalbano con "La caduta di Mussolini": il giorno che cambiò l'Italia per sempre
Tutto pronto per l’inizio della quarta edizione del programma di approfondimento che...