Programmi tv, i consigli di oggi (29 ottobre): l'alleanza Toffanin-Scotti e Federica Sciarelli riapre il caso Pipitone Dal mistero di Chi l’ha visto? alle emozioni di This Is Me con tanti ospiti, fino al racconto storico di Cazzullo: una serata in cui la televisione si alterna tra spettacolo e memoria.

Una serata pensata per chi cerca contenuti veri, capaci di emozionare o far riflettere. Tra il ritorno dell’immancabile Chi l’ha visto?, la coralità di This Is Me e il racconto storico di Una Giornata Particolare, il mercoledì sera si accende di tre proposte che, in modi diversi, parlano dell’Italia e delle sue storie.

Chi l’ha visto? (Rai 3, ore 21:20)

Federica Sciarelli torna in diretta con nuovi aggiornamenti su un caso di scomparsa che tiene con il fiato sospeso: una giovane donna sparita nel nulla in Puglia. Il programma resta un punto di riferimento della TV italiana, capace di unire giornalismo e partecipazione, mettendo al centro le persone e non solo le notizie. Il bello di Chi l’ha visto? è che non si limita a raccontare, ma costruisce un dialogo vero con il pubblico: telefonate, segnalazioni e indizi che, in tempo reale, possono dare una svolta a un’indagine. Dopo oltre trent’anni, la formula è la stessa, ma la passione resta intatta. Stasera uno dei motivi per seguire la Sciarelli è l’intervista a Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone.

This Is Me (Canale 5, ore 21:20)

Canale 5 risponde con una puntata-evento di This Is Me, che celebra alcune delle personalità più amate dello spettacolo e dello sport., tra queste: Fiorella Mannoia, Gerry Scotti, Federica Pellegrini, Loredana Bertè, ma anche Alberto Urso, Alessandro Del Piero, Il Volo, Al Bano, Fabio Cannavaro, Samira Lui e Gianluigi Buffon. Un cast che unisce generazioni e mondi diversi, in una serata costruita su musica, emozione e ricordi condivisi. This Is Me è uno di quei programmi che fanno bene al cuore: si canta, si sorride, ma soprattutto si scoprono lati inediti di volti che hanno segnato la nostra memoria collettiva. E stasera tra gli ospiti ci sarà un volto amatissimo di Mediaset: quel Gerry Scotti che sta trascinando il Biscione a vincere la sfida dell’access prime time contro Affari Tuoi di Stefano De Martino.

Una Giornata Particolare – La caduta di Mussolini (La7, ore 21:15)

Su La7, Aldo Cazzullo riporta il pubblico dentro una delle pagine più delicate della nostra storia: la caduta di Benito Mussolini. Una Giornata Particolare mescola divulgazione e riflessione, ricostruendo con chiarezza e sensibilità un momento che ha cambiato il destino del Paese. Cazzullo non si limita a ripercorrere i fatti, ma li interpreta, mostrando quanto quel giorno del 1943 continui a parlarci ancora oggi. Una televisione d’autore, colta ma accessibile, che invita a guardare al passato per capire meglio il presente.

