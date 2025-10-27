Programmi tv, cosa vedere oggi 27 ottobre: Giletti affonda su Garlasco e il Grande Fratello non può più sbagliare
Tre modi diversi di guardare l’Italia: tra le tensioni del Grande Fratello, i racconti autentici di Lo Spaesato e le inchieste dirette di Lo Stato delle Cose.
Tre programmi diversi ma complementari, tra tutte le proposte televisive di oggi. La prima serata di lunedì 27 ottobre offre al pubblico un mix di emozioni, ironia e riflessione, spaziando dalle dinamiche del Grande Fratello alle storie di provincia de Lo Spaesato, fino alle analisi d’attualità de Lo Stato delle Cose.
Grande Fratello (Canale 5, ore 21:20)
La Casa più famosa d’Italia si prepara a un’altra puntata carica di tensione e colpi di scena. Questa edizione, guidata da Simona Ventura, ha trovato un equilibrio tra spettacolo e realtà, mettendo in luce storie umane vere. Dopo settimane di dinamiche sempre più intense, il pubblico si attende nuove alleanze e forse anche qualche resa dei conti. Particolare attenzione è rivolta al possibile ritorno di Donatella Mercoledisanto, che aveva lasciato la Casa per motivi personali e ora è tornata a cambiare gli equilibri tra i concorrenti. Le nomination si fanno più strategiche e la convivenza più tesa: è il momento in cui il gioco inizia davvero a pesare, e restare autentici diventa la prova più difficile. Resta da capire come reagirà stavolta il pubblico: il Gf viene da tre puntate in caduta libera negli ascolti. Un nuovo flop di share potrebbe far scattare definitivamente le sirene d’allarme a Mediaset aprendo scenari cupi per il futuro del reality.
Lo Spaesato (Rai 2, ore 21:20)
Teo Mammucari prosegue il suo viaggio nell’Italia autentica, fatta di borghi, piazze e persone che raccontano con semplicità il proprio quotidiano. Lo Spaesato è una ventata d’aria fresca nella programmazione del lunedì: un programma che diverte ma che, allo stesso tempo, lascia qualcosa.
Nella puntata di questa sera, Mammucari farà tappa in un nuovo paese simbolo dell’Italia, che resiste tra aneddoti, tradizioni e incontri con chi tiene viva la propria comunità lontano dai riflettori. La comicità si intreccia al racconto vero, con uno stile che unisce la curiosità del giornalista alla leggerezza del comico. Una formula semplice, ma perfetta per chi cerca una serata spensierata con un pizzico di autenticità.
Lo Stato delle Cose (Rai 3, ore 21:20)
Il programma condotto da Massimo Giletti continua a distinguersi per il suo taglio diretto e incisivo. Anche in questa puntata, Lo Stato delle Cose affronta i grandi temi di attualità con il rigore delle inchieste e il ritmo di un talk che non teme il confronto. Dalla cronaca giudiziaria ai casi di politica e società, il programma si sviluppa attraverso testimonianze, analisi e collegamenti che danno corpo ai fatti. Giletti porta avanti un’indagine che punta al cuore dei problemi, ma senza rinunciare al senso del servizio pubblico. È un programma che invita a ragionare, a mettere in discussione quello che leggiamo e vediamo in giro.
Tre scelte per un lunedì sera di sostanza: la realtà autentica del Grande Fratello, la genuinità di Lo Spaesato e la lucidità di Lo Stato delle Cose. Per certi versi, tre modi diversi di raccontare l’Italia.
