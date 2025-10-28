Programmi tv, cosa vedere oggi 28 ottobre: Belen aiuta Francesca Fagnani ad oscurare la sua sostituta Veronica Gentili Tra le interviste senza filtri di Belve, le inchieste taglienti de Le Iene e i colpi di scena di La Notte nel Cuore, il martedì televisivo non lascia spazio alla noia.

La prima serata di martedì 28 ottobre mette sul tavolo tre programmi in grado di catturare l’attenzione. C’è la curiosità di ascoltare chi ha molto da dire, la voglia di vedere chi continua a scavare nella realtà e la passione per le grandi storie di sentimenti e segreti. Rai 2, Italia 1 e Canale 5 si dividono la scena con tre scelte forti: Belve, Le Iene e La Notte nel Cuore.

Belve (Rai 2, ore 21:20)

Francesca Fagnani torna con un debutto di stagione che promette scintille. La prima puntata schiera tre ospiti che più diversi non si può: Isabella Rossellini, Belén Rodríguez e Rita De Crescenzo. Un mix tra eleganza, glamour e spontaneità popolare che racconta tre modi opposti di stare sotto i riflettori. Fagnani sa bene come spingere oltre la superficie, ed è proprio qui che Belve gioca la sua forza: interviste vere, senza filtri, dove ironia e tensione si mescolano. Non è solo curiosità, ma il desiderio di capire le persone oltre i personaggi.

Le Iene (Italia 1, ore 21:15)

Tornano le inchieste più riconoscibili della TV, con il loro linguaggio diretto e tagliente. Le Iene restano un programma che, pur cambiando nel tempo, non ha mai perso la sua identità. La nuova puntata punta su temi caldi e storie che scavano nell’attualità, tra denuncia, ironia e ritmo serrato.

Il motivo per guardarla è semplice: è una finestra scomoda ma necessaria sul Paese. Tra i servizi di oggi, spicca il contributo di Giulio Golia e Nina Palmieri portano ancora quella dose di verità e sorpresa che fa discutere il giorno dopo.

La Notte nel Cuore (Canale 5, ore 21:20)

Su Canale 5 prosegue la fiction turca che sta tenendo incollati milioni di spettatori. La Notte nel Cuore torna con un episodio intenso, tra segreti e sentimenti che si intrecciano senza tregua. Questa volta la tensione è alta: Nuh è sull’orlo di una scelta estrema, mentre un incidente misterioso rischia di cambiare tutto. Resta la serie perfetta per chi vuole emozioni forti, ma anche per chi ama quel tipo di racconto che si muove tra melodramma e mistero, con la fotografia curata e i ritmi tipici delle migliori produzioni turche.

