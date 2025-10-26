Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Programmi tv, cosa vedere oggi 26 ottobre: il ritorno di Sigfrido Ranucci mette in crisi Giorgia e Fabio Fazio

Dal ritorno coraggioso di Sigfrido Ranucci dopo il tentato attentato, alla presenza di Giorgia con il suo nuovo singolo da Fabio Fazio.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Domenica sera la televisione torna a offrire tre programmi molto diversi ma accomunati da una forte personalità. Tra il ritorno di Sigfrido Ranucci dopo settimane difficili, l’eleganza del talk di Fabio Fazio e la grinta de Le Iene, la prima serata si prepara a raccontare il Paese con tre linguaggi completamente differenti.

Report (Rai 3, ore 20:30)

Quella di stasera non è una puntata come le altre. Report torna in onda con Sigfrido Ranucci che riprende la conduzione dopo il tentato attentato subito di recente. Un ritorno che non è solo televisivo ma anche simbolico: la conferma che il giornalismo d’inchiesta non si piega alle minacce. Ranucci ha anticipato i temi della serata, che promettono di far discutere: "Parleremo di cosa si nasconde dietro la distruzione di Gaza e l’evacuazione di un popolo dopo averlo massacrato. Torneremo, poi, a parlare delle stragi di mafia e del ruolo della destra eversiva". Argomenti che toccano nervi scoperti, trattati con la consueta precisione e profondità della redazione di Report. Una puntata che non sarà solo informazione, ma anche una dichiarazione di intenti: la verità non si ferma.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Che Tempo Che Fa (Nove, ore 20:00)

Fabio Fazio accoglie nel suo studio una delle voci più amate della musica italiana: Giorgia. L’artista presenterà in anteprima il suo nuovo singolo Golpe e si racconterà tra riflessioni personali e carriera, in un dialogo intimo e mai banale, come solo Fazio sa condurre. L’atmosfera è quella familiare che il pubblico apprezza da anni. Anche stavolta, Che Tempo Che Fa si conferma l’appuntamento televisivo dove la cultura popolare incontra l’approfondimento, senza bisogno di urlare.

Le Iene (Rai 1, ore 21:15)

Il programma più irriverente della TV torna con un nuovo appuntamento pieno di inchieste, provocazioni e storie da raccontare. Tra servizi di cronaca, denunce e retroscena, Le Iene continuano a spingersi lì dove altri si fermano, con uno stile diretto e riconoscibile. La puntata di stasera proporrà nuove indagini su temi delicati, ma anche momenti di leggerezza e satira sociale, mantenendo quell’equilibrio unico tra denuncia e intrattenimento.

Tre modi diversi di raccontare la realtà, tre linguaggi che si completano: il coraggio di Report, la sensibilità di Che Tempo Che Fa e la provocazione intelligente de Le Iene. Una domenica sera che non lascia indifferenti.

Potrebbe interessarti anche

Anticipazioni Report - il conduttore Sigfrido Ranucci

Report, Ranucci riparte dopo l’attentato: "Piccoli Trump crescono" su Giorgia Meloni e il crollo dell'Unione Europea

Report, le anticipazioni del 26 ottobre: stasera su Rai 1 prima puntata stagionale. ...
Sigfrido Ranucci, conduttore di Report

Sigfrido Ranucci, bomba esplode sotto l'auto del conduttore di Report: "Poteva uccidere mia figlia", notte di terrore

Paura ieri sera a Pomezia: una bomba ha devastato le auto del conduttore di Report e...
Sigfrido Ranucci, chi è la figlia Michela

Sigfrido Ranucci, chi è la figlia Michela: la tragedia sfiorata e il lavoro che rende orgoglioso il padre

Dal lavoro con i bambini disabili alla morte sfiorata nell'attentato al conduttore d...
Sigfrido Ranucci - Roberta Bruzzone

Attentato Ranucci, la teoria di Roberta Bruzzone: “Sigfrido sa chi è stato”. E Milena Gabanelli: "Non ce la farete"

La criminologa ha detto la sua su quanto accaduto davanti all’abitazione del condutt...
Sigfrido Ranucci, i due killer stranieri e i nemici potentissimi

Sigfrido Ranucci, i due killer stranieri e i nemici potentissimi: chi vuole eliminarlo

L'esplosione di questa notte, indirizzata al giornalista, è uno degli atti intimidat...
Sigfrido Ranucci

Chi è Marina, la moglie di Sigfrido Ranucci: la vita sotto scorta e la scelta (drastica) per la famiglia

Come si sono conosciuti il conduttore e giornalista e sua moglie: dal colpo di fulmi...
Fabio Fazio e Veronica Gentili

Programmi stasera in tv, cosa vedere oggi 5 ottobre: Fabio Fazio torna in TV per battere Le Iene

Dal salotto di Fazio alle inchieste di Giordano, fino all’irriverenza delle Iene: tr...
Sigfrido Ranucci

Allarme Rai, Sigfrido Ranucci ‘scappa’ verso La7: l’incontro, la data dell’addio e che fine fa Report

Il conduttore potrebbe presto lasciare la rete ammiraglia per approdare in nuovi lid...
Report - Ranucci

La vita privata di Sigfrido Ranucci: la moglie Marina, la scorta e il grande rimpianto sui figli

Il conduttore di Report è sposato dal 1995 e ha tre figli: Giordano, Michela ed Eman...

Salute

Miastenia

Cos'è, cure e terapie innovative

LEGGI

Personaggi

Sigfrido Ranucci

Sigfrido Ranucci
Giulio Golia

Giulio Golia
La giornalista Roberta Rei

Roberta Rei
Simona Ventura

Simona Ventura

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963