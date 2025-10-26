Programmi tv, cosa vedere oggi 26 ottobre: il ritorno di Sigfrido Ranucci mette in crisi Giorgia e Fabio Fazio
Dal ritorno coraggioso di Sigfrido Ranucci dopo il tentato attentato, alla presenza di Giorgia con il suo nuovo singolo da Fabio Fazio.
Domenica sera la televisione torna a offrire tre programmi molto diversi ma accomunati da una forte personalità. Tra il ritorno di Sigfrido Ranucci dopo settimane difficili, l’eleganza del talk di Fabio Fazio e la grinta de Le Iene, la prima serata si prepara a raccontare il Paese con tre linguaggi completamente differenti.
Report (Rai 3, ore 20:30)
Quella di stasera non è una puntata come le altre. Report torna in onda con Sigfrido Ranucci che riprende la conduzione dopo il tentato attentato subito di recente. Un ritorno che non è solo televisivo ma anche simbolico: la conferma che il giornalismo d’inchiesta non si piega alle minacce. Ranucci ha anticipato i temi della serata, che promettono di far discutere: "Parleremo di cosa si nasconde dietro la distruzione di Gaza e l’evacuazione di un popolo dopo averlo massacrato. Torneremo, poi, a parlare delle stragi di mafia e del ruolo della destra eversiva". Argomenti che toccano nervi scoperti, trattati con la consueta precisione e profondità della redazione di Report. Una puntata che non sarà solo informazione, ma anche una dichiarazione di intenti: la verità non si ferma.
Che Tempo Che Fa (Nove, ore 20:00)
Fabio Fazio accoglie nel suo studio una delle voci più amate della musica italiana: Giorgia. L’artista presenterà in anteprima il suo nuovo singolo Golpe e si racconterà tra riflessioni personali e carriera, in un dialogo intimo e mai banale, come solo Fazio sa condurre. L’atmosfera è quella familiare che il pubblico apprezza da anni. Anche stavolta, Che Tempo Che Fa si conferma l’appuntamento televisivo dove la cultura popolare incontra l’approfondimento, senza bisogno di urlare.
Le Iene (Rai 1, ore 21:15)
Il programma più irriverente della TV torna con un nuovo appuntamento pieno di inchieste, provocazioni e storie da raccontare. Tra servizi di cronaca, denunce e retroscena, Le Iene continuano a spingersi lì dove altri si fermano, con uno stile diretto e riconoscibile. La puntata di stasera proporrà nuove indagini su temi delicati, ma anche momenti di leggerezza e satira sociale, mantenendo quell’equilibrio unico tra denuncia e intrattenimento.
Tre modi diversi di raccontare la realtà, tre linguaggi che si completano: il coraggio di Report, la sensibilità di Che Tempo Che Fa e la provocazione intelligente de Le Iene. Una domenica sera che non lascia indifferenti.
