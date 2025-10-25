Programmi tv, cosa vedere oggi 25 ottobre: Gramellini, un'oasi di cultura tra gli show di Milly Carlucci e De Filippi Dal talk riflessivo di Gramellini alle emozioni del palcoscenico di Tú sí que vales, fino alla sfida a passo di danza di Ballando con le Stelle: un sabato sera da non perdere.

Il sabato sera televisivo mette sul piatto tre alternative completamente diverse, ma tutte capaci di catturare il pubblico. Tra la riflessione di In altre parole, l’energia di Tú sí que vales e la magia in pista di Ballando con le Stelle, la serata promette di soddisfare sia chi ama pensare sia chi vuole solo lasciarsi intrattenere.

In altre parole (La7, ore 20:35)

Su La7, Massimo Gramellini torna con una nuova puntata di In altre parole, il suo spazio di approfondimento che, a differenza di molti talk, non si perde nei litigi o nei titoli gridati. Il programma mantiene la sua identità: ragionare, spiegare e cercare di capire davvero il senso delle cose. Con ospiti di livello, tra giornalisti, scrittori e volti noti del mondo culturale, Gramellini accompagna lo spettatore in una lettura lucida dell’attualità, affrontando i temi della settimana senza la fretta del "tutto e subito". È la scelta perfetta per chi, nel rumore dell’informazione continua, cerca un punto di vista che riporti equilibrio.

Tú sí que vales (Canale 5, ore 21:20)

Su Canale 5, invece, è tempo di accendere le luci dello show con Tú sí que vales, ormai appuntamento fisso del sabato sera Mediaset. La nuova edizione ha saputo rinnovarsi senza perdere la sua forza: tra i giurati c’è anche Paolo Bonolis, che con ironia e tempi comici perfetti dà una ventata d’aria fresca al gruppo formato da Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Sabrina Ferilli e Luciana Littizzetto. Tra numeri spettacolari, talenti internazionali e momenti di pura follia, lo show continua a essere uno dei più popolari proprio perché riesce a unire divertimento e sorprese genuine. E’ quel tipo di programma che ti fa rilassare, ridere e, a volte, commuovere.

Ballando con le Stelle (Rai 1, ore 21:25)

Su Rai 1, Milly Carlucci prosegue invece con una delle edizioni più seguite di Ballando con le Stelle. L’ospite speciale della serata sarà Maria Esposito, che si metterà in gioco come "ballerina per una notte", mentre tra i concorrenti continua a far parlare di sé Barbara D’Urso, determinata a dimostrare che dietro l’immagine televisiva c’è anche tanta voglia di riscatto. Come sempre, il meccanismo dei voti dei giudici e del pubblico crea tensione e colpi di scena, ma il bello resta la trasformazione dei concorrenti: vedere chi, settimana dopo settimana, trova il proprio ritmo e la propria sicurezza.

Tre programmi diversi: l’analisi di Gramellini per chi vuole riflettere, lo spettacolo di Tú sí que vales per chi cerca energia, e la danza emozionale di Ballando per chi vuole vivere le storie dietro ai passi.

