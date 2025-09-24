Programmi tv, cosa vedere oggi 24 settembre: 'bombe' imperdibili dalla Sciarelli. E Michelle Hunziker ci riprova Dal thriller psicologico di Martin Scorsese che ti fa viaggiare, alle scoperte in diretta di 'Chi l'ha visto?'. C'è tanto stasera da vedere, scopri cosa ti attende.

Arriva una nuova serata televisiva destinata a polarizzare il pubblico più vario. Ritroveremo tre proposte diverse per genere e atmosfera, ma tutte assolutamente in grado di calamitare l’attenzione dello spettatore per motivi differenti. Scopriamo perché.

Io Canto Family (Canale 5, 21:30)

Lo show musicale di Michelle Hunziker torna in onda in un giorno diverso rispetto al previsto. Dopo il debutto dello scorso mercoledì accompagnato da dati di share abbastanza deludenti, Mediaset ha deciso di far slittare Io Canto Family di 24 ore per evitare lo scontro con la corazzata Il Commissario Montalbano. Stasera vale davvero la pena sintonizzarsi su Canale 5 perché il format riesce ad emozionare grazie all’incontro tra musica e affetti familiari. In questa edizione, inoltre, la formula è ancora più "aggressiva": ben otto nuove coppie si esibiranno, ma solo quattro passeranno al turno successivo, e già dalle prime battute si avvieranno le eliminazioni.

Realpolitik (Rete 4, 21:30)

Un programma che non si limita al commento delle notizie, ma le inserisce in un quadro più ampio, legando la politica italiana agli equilibri internazionali, grazie allo stile diTommaso Labate. Analisi, dibattiti e confronti serrati offrono al pubblico una chiave di lettura che va oltre le semplificazioni. In un’epoca di frasi fatte e battute da social, Realpolitik prova a spiegare davvero cosa c’è dietro le decisioni.

Chi l’ha visto? (Rai 3, 21:20)

Federica Sciarelli torna a raccontare storie che non si possono archiviare: persone scomparse, casi irrisolti, famiglie in cerca di risposte. Non è solo televisione, ma anche servizio pubblico, visto che spesso dagli appelli in diretta arrivano segnalazioni utili alle indagini. Una trasmissione che continua a fare la differenza, puntata dopo puntata.

Cosa sceglieremo quindi stasera in televisione? Che ci piaccia il brivido di un film che gioca con la mente, l’analisi politica che aiuta a capire il presente, o l’impegno civile di un programma che indaga sugli scomparsi, l’importante è passare una serata piacevole in compagnia della nostra tv.

