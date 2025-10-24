Programmi tv, cosa vedere oggi 24 ottobre: Chiara Francini fa concorrenza interna a Carlo Conti, la sfida Da Carlo Conti alle quattro amiche scatenate della commedia di Rai 2, passando per i misteri di Rete 4: il venerdì sera promette emozioni, leggerezza e tensione.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Il venerdì sera del 24 ottobre 2025 offre una programmazione davvero per tutti i gusti. Rai 1, Rai 2 e Rete 4 mettono sul tavolo tre proposte diverse tra loro. Tra le trasformazioni di Tale e Quale Show, le disavventure di Addio al nubilato 2 – L’isola che non c’è e i misteri raccontati da Quarto Grado, la serata promette ritmo e varietà.

Tale e Quale Show (Rai 1, 21:30)

Carlo Conti torna con una nuova puntata dello show musicale più amato del venerdì sera. In questa fase della gara, ogni esibizione può cambiare tutto: i concorrenti si mettono alla prova con imitazioni sempre più difficili e scenografie curate nei minimi dettagli. Oggi vedremo nuove entusiasmanti esibizioni. Tra queste Antonella Fiordelisi nei panni di Karol G, Carmen Di Pietro trasformarsi in Orietta Berti, mentre la coppia Flavio Insinna e Gabriele Cirilli interpreterà Piero Pelù ed Edoardo Bennato. Ci saranno anche Gianni Ippoliti come Tony Effe e le Donatella che proveranno a rendere omaggio a Heather Parisi e Lorella Cuccarini. A completare lo spettacolo, la solita giuria scatenata formata da Alessia Marcuzzi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello, pronta a giudicare con ironia e qualche battuta pungente. Non mancherà poi un momento più emozionante, dedicato alla grande musica italiana, per ricordare che dietro il divertimento di Tale e Quale c’è sempre tanto talento e passione.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Addio al nubilato 2 – L’isola che non c’è (Rai 2, 21:20)

La commedia tutta al femminile torna con un secondo capitolo che promette risate e caos. Laura Chiatti, Chiara Francini, Antonia Liskova e Jun Ichikawa tornano nei panni delle quattro amiche alle prese con un nuovo matrimonio e un viaggio che finisce, come sempre, fuori controllo. Tra vecchi amori, bugie e imprevisti, il gruppo dovrà affrontare situazioni sempre più assurde, ma anche riscoprire il valore dell’amicizia. Girato tra location colorate e paesaggi mozzafiato, il film unisce ritmo, ironia e leggerezza. Una commedia perfetta per chi ha voglia di spegnere il cervello e godersi una serata spensierata.

Quarto Grado (Rete 4, 21:30)

Chi preferisce la cronaca e l’approfondimento troverà in Quarto Grado un appuntamento irrinunciabile. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero conducono una puntata intensa, dedicata alle novità su alcuni dei casi più discussi degli ultimi tempi, con particolare attenzione al caso Garlasco e alle nuove piste investigative che stanno emergendo. Il programma si distingue, come sempre, per la cura dei dettagli e i documenti inediti mostrati in esclusiva. In studio, esperti e giornalisti si confronteranno sulle ipotesi più controverse, mentre Nuzzi manterrà il ritmo serrato che ha reso Quarto Grado un punto di riferimento per gli appassionati di cronaca.

Tre generi diversi, tre modi di vivere la serata: la musica di Tale e Quale Show, la leggerezza di Addio al nubilato 2 e la tensione di Quarto Grado. Qualunque sia la scelta, questo venerdì sera promette di non deludere.

Potrebbe interessarti anche