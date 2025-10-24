Programmi tv, cosa vedere oggi 24 ottobre: Chiara Francini fa concorrenza interna a Carlo Conti, la sfida
Da Carlo Conti alle quattro amiche scatenate della commedia di Rai 2, passando per i misteri di Rete 4: il venerdì sera promette emozioni, leggerezza e tensione.
Il venerdì sera del 24 ottobre 2025 offre una programmazione davvero per tutti i gusti. Rai 1, Rai 2 e Rete 4 mettono sul tavolo tre proposte diverse tra loro. Tra le trasformazioni di Tale e Quale Show, le disavventure di Addio al nubilato 2 – L’isola che non c’è e i misteri raccontati da Quarto Grado, la serata promette ritmo e varietà.
Tale e Quale Show (Rai 1, 21:30)
Carlo Conti torna con una nuova puntata dello show musicale più amato del venerdì sera. In questa fase della gara, ogni esibizione può cambiare tutto: i concorrenti si mettono alla prova con imitazioni sempre più difficili e scenografie curate nei minimi dettagli. Oggi vedremo nuove entusiasmanti esibizioni. Tra queste Antonella Fiordelisi nei panni di Karol G, Carmen Di Pietro trasformarsi in Orietta Berti, mentre la coppia Flavio Insinna e Gabriele Cirilli interpreterà Piero Pelù ed Edoardo Bennato. Ci saranno anche Gianni Ippoliti come Tony Effe e le Donatella che proveranno a rendere omaggio a Heather Parisi e Lorella Cuccarini. A completare lo spettacolo, la solita giuria scatenata formata da Alessia Marcuzzi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello, pronta a giudicare con ironia e qualche battuta pungente. Non mancherà poi un momento più emozionante, dedicato alla grande musica italiana, per ricordare che dietro il divertimento di Tale e Quale c’è sempre tanto talento e passione.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Addio al nubilato 2 – L’isola che non c’è (Rai 2, 21:20)
La commedia tutta al femminile torna con un secondo capitolo che promette risate e caos. Laura Chiatti, Chiara Francini, Antonia Liskova e Jun Ichikawa tornano nei panni delle quattro amiche alle prese con un nuovo matrimonio e un viaggio che finisce, come sempre, fuori controllo. Tra vecchi amori, bugie e imprevisti, il gruppo dovrà affrontare situazioni sempre più assurde, ma anche riscoprire il valore dell’amicizia. Girato tra location colorate e paesaggi mozzafiato, il film unisce ritmo, ironia e leggerezza. Una commedia perfetta per chi ha voglia di spegnere il cervello e godersi una serata spensierata.
Quarto Grado (Rete 4, 21:30)
Chi preferisce la cronaca e l’approfondimento troverà in Quarto Grado un appuntamento irrinunciabile. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero conducono una puntata intensa, dedicata alle novità su alcuni dei casi più discussi degli ultimi tempi, con particolare attenzione al caso Garlasco e alle nuove piste investigative che stanno emergendo. Il programma si distingue, come sempre, per la cura dei dettagli e i documenti inediti mostrati in esclusiva. In studio, esperti e giornalisti si confronteranno sulle ipotesi più controverse, mentre Nuzzi manterrà il ritmo serrato che ha reso Quarto Grado un punto di riferimento per gli appassionati di cronaca.
Tre generi diversi, tre modi di vivere la serata: la musica di Tale e Quale Show, la leggerezza di Addio al nubilato 2 e la tensione di Quarto Grado. Qualunque sia la scelta, questo venerdì sera promette di non deludere.
Potrebbe interessarti anche
Tale e Quale Show, sul palco ‘Christina Aguilera’ e ‘Robbie Williams’: giudice speciale, imitazioni e anticipazioni
Tutto pronto per la quinta imperdibile puntata dello show di Rai 1 condotto da Carlo...
Programmi tv, cosa vedere oggi 17 ottobre: Carlo Conti e l'imitazione di Gianni Morandi per battere Diego Bianchi
Venerdì di emozioni e colpi di scena: da Tale e Quale Show a Propaganda Live, ecco c...
Tale e Quale Show, arriva Andrea Pucci: anticipazioni, imitazioni e classifica della quarta puntata
Stasera 17 ottobre quarto appuntamento con il talent di Carlo Conti su Rai 1: le ant...
Tale e Quale Show, pagelle: lo sfogo di Alessia Marcuzzi (7), Petrarolo rivelazione (8), Insinna e Cirilli sbagliano tutto (4)
Promossi e bocciati, top e flop della quarta puntata del programma di Carlo Conti in...
Tale e Quale Show, da 'Elodie' a 'Renato Zero': imitazioni, anticipazioni e ospite speciale. Cosa vedremo stasera
Andrà in onda questa sera un altro appuntamento imperdibile del programma, con Samue...
Stasera in tv (24 ottobre), Oltan sposa Ipek ma non vuole sapere nulla né di lei né del figlio
I programmi in onda stasera, venerdì 24 ottobre 2025: la soap turca Tradimento sfida...
Tale e Quale Show, anticipazioni della seconda puntata con Carlo Conti: concorrenti, ospiti e imitazioni
Questa sera andrà in onda un altro appuntamento imperdibile del programma. Tra le pe...
Tale e Quale Show 2025, Carlo Conti parte col botto: anticipazioni, concorrenti e imitazioni
Tutte le anticipazioni di stasera su Rai 1 con Carlo Conti: da Peppe Quintale nei pa...