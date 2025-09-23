Trova nel Magazine
Programmi tv, cosa vedere oggi 23 settembre: il bivio di Montalbano e Rocio Munoz Morales sfida l'ex marito Raoul Bova

Dalle avventure del Commissario più amato della TV, al nuovo game show con Rocio Munoz Morales, passando per lo spettacolo familiare della Hunziker.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Tra le tante proposte televisive di stasera, ne distinguiamo tre pensate per pubblici diversi ma tutti capaci di offrire buoni motivi per mettersi davanti alla TV. Tra musica, intrattenimento e giallo, la serata si preannuncia varia e coinvolgente.

Canale 5 – Buongiorno Mamma 3 (ore 21.20)

Il menù della serata su Canale 5 prevedeva Io Canto Family, ma Mediaset con una mossa del’ultimo secondo ha deciso di far slittare lo show di Michelle Hunziker a domani sera per lasciar spazio alla seconda puntata di Buongiorno mamma 3. Si tratta di una mossa che alimenta la curiosità, visto che la fiction con Raoul Bova sfiderà anche Freeze, lo show condotto dalla sua ormai ex moglie Rocio Munoz Morales. I due, dopo anni d’amore, nei mesi scorsi sono finiti sulle copertine del gossip a causa della loro rottura. La loro sfida sarà una chicca aggiuntiva che porterà ulteriore pepe alla serata televisiva.

Rai 2 – Freeze (21:20)

Un game show semplice ma brillante: restare immobili mentre intorno accadono situazioni imprevedibili. Gag improvvise, prove diverse e complicità tra concorrenti mantengono alto il livello di adrenalina. Un meccanismo all’apparenza banale che diventa un intrattenimento originale e divertente.

Rai 1 – Il commissario Montalbano: Una lama di luce (21:30)

Un episodio che intreccia tensione investigativa e introspezione personale. Montalbano indaga sulla denuncia di una giovane donna, presto collegata a un traffico d’armi. La trama serrata si unisce ai dubbi e alle gelosie del commissario verso Livia, sua eterna fidanzata, regalando profondità al personaggio. Intanto i paesaggi siciliani fanno da cornice poetica a un giallo che resta tra i più amati.

La musica in dimensione familiare, il gioco che diverte e un giallo che tiene con il fiato sospeso: la prima serata del 23 settembre è pronta ad accontentare proprio tutti.

