Programmi tv, cosa vedere oggi 23 ottobre

Una serata che offre tre ottimi motivi per restare sul divano: dalla nuova fiction sulla rinascita di un quartiere al talento familiare sul palco, fino a uno show che miscela arte, ironia e riflessione.

Noi del Rione Sanità (Rai 1, 21:30)

Debutta in prima serata la fiction ispirata alla figura di Don Antonio Loffredo, interpretata da Carmine Recano nel ruolo di Don Giuseppe, in un quartiere napoletano che lotta tra degrado e riscatto. Ambientata nei luoghi reali del Rione Sanità, la serie punta a raccontare la trasformazione sociale attraverso un occhio veritiero: non solo intrigo, ma persone, comunità, sforzi concreti sul campo. È un appuntamento perfetto per chi cerca storie radicate nella realtà, con personaggi credibili e umani, più che eroi perfetti.

Io Canto Family (Canale 5, 21:20)

La musica torna protagonista con la finale del talent di Michelle Hunziker che mette al centro un legame speciale: quello tra un bambino o un ragazzo e un genitore o familiare uniti dalla stessa passione per il canto. Questa edizione propone una giuria di grandi nomi, coach esperti e ospiti speciali, rendendo il programma più ambizioso del solito. Il cuore del format resta il racconto delle storie vere dietro ogni esibizione: sacrifici, famiglia, sogni che si intrecciano con note e palchi.

Splendida Cornice (Rai 3, 21:20)

Geppi Cucciari torna a guidare lo show che miscela cultura, ironia e intrattenimento, pensato per chi desidera una serata "diversa". Tra ospiti curiosi, riflessioni sui temi del presente e piccoli momenti d’arte, lo spettacolo gioca sull’equilibrio tra leggerezza e contenuto. È una finestra aperta sulla realtà che non pesa, ma invita a guardarla con un sorriso.

Tre programmi molto diversi fra loro, ma tutti meritevoli di attenzione: l’energia di una fiction sociale, la tenerezza e la forza del talento familiare, e la freschezza di uno show che punta su arte e curiosità. La scelta è tua.

