Programmi tv, cosa vedere oggi 22 settembre: Giletti torna in grande stile e Filippo Bisciglia ci prepara a Uomini e Donne
Dall'epilogo del reality più seguito della tv, alle inchieste più attuali, passando al format che non smette mai di sorprendere: ecco cosa ci aspetta stasera.
Il lunedì sera del 22 settembre porta in prima serata tre programmi molto diversi, ciascuno capace di attirare pubblici differenti ma tutto sommato con un approccio simile: il racconto della realtà, nei sentimenti, nel lavoro e nell’attualità.
Temptation Island e poi..e poi.. (Canale 5, 21:35)
Arriva Filippo Bisciglia con Temptation Island e poi..e poi.., lo speciale che chiude il cerchio di una stagione seguitissima. È il momento in cui si scopre cosa succede "dopo": coppie che resistono, altre che si sfaldano, sorprese che ribaltano le certezze. Non solo una carrellata delle scene più forti, ma l’occasione di vedere l’epilogo di storie che abbiamo imparato ad amare, con racconti intimi e dettagli che ci prepareranno ad una serie di scoop finali in Uomini e Donne.
Boss in incognito (Rai 2, 21:20)
La novità è la conduzione di Elettra Lamborghini, che porta leggerezza e ironia dentro un format già rodato, basato su travestimenti e colpi di scena. Il cuore del programma resta lo stesso: imprenditori e dirigenti che si calano nei panni dei propri dipendenti, vivendo le loro giornate e scoprendo storie a loro sconosciuto, un modo perfetto per scoprire l’importanza del valore umano.
Lo stato delle cose (Rai 3, 21:20)
Un titolo che è già una dichiarazione di intenti: Massimo Giletti cerca di raccontare il Paese per quello che è, senza fermarsi agli slogan. Spazio a inchieste, reportage e confronti tra voci diverse: giornalisti, esperti, politici e cittadini. Un programma che richiede attenzione, ma che offre in cambio chiavi di lettura nuove e più complete dell’attualità.
Dalle storie d’amore che si chiudono o si rinnovano, al racconto del lavoro con travestimenti e sorprese, fino all’analisi profonda dell’attualità: questo lunedì di prima serata promette grandi cose.
