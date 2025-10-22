Programmi tv, cosa vedere oggi 22 ottobre: Lorella Cuccarini è imperdibile, Sciarelli svolta a Garlasco con Sempio
Mercoledì sera tra emozioni e curiosità: dalla cronaca di Chi l’ha visto? ai racconti intimi di This Is Me, fino al fascino eterno di Cleopatra su La7.
La prima serata di mercoledì si annuncia come un viaggio tra cronaca, emozioni e storia. Rai 3, Canale 5 e La7 offrono tre proposte diverse ma tutte interessanti, capaci di catturare ogni tipo di spettatore: dal mistero delle indagini alle storie di vita, fino ai grandi racconti del passato.
Chi l’ha visto? (Rai 3, ore 21:20)
Federica Sciarelli torna con una puntata che si preannuncia densa di tensione e umanità. Al centro della serata ci sarà uno dei casi di cronaca più discussi degli ultimi anni, grazie ad un’intervista esclusiva ad Andrea Sempio. Tra filmati inediti, documenti esclusivi e appelli in diretta, Chi l’ha visto? resta il punto d’incontro tra giornalismo d’inchiesta e solidarietà, capace di tenere viva la speranza e l’attenzione su chi ancora manca all’appello.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
This Is Me (Canale 5, ore 21:20)
Silvia Toffanin continua il suo racconto intimo dei volti più amati dello spettacolo. In questa nuova puntata, si sfrutterà l’occasione per celebrare i 40 anni di carriera di Lorella Cuccarini in compagnia di tanti ospiti.. This Is Me è un programma che propone tanta passione e clamore, dando spazio alla parola e al sentimento. Un format che vuole restituire al pubblico la dimensione più autentica delle persone dietro la celebrità.
Una giornata particolare – "La morte di Cleopatra" (La7, ore 21:15)
Aldo Cazzullo accompagna gli spettatori in un viaggio affascinante tra mito e realtà. Al centro dell’episodio, il giorno in cui Cleopatra decise di porre fine alla propria vita. Attraverso testimonianze storiche e letture contemporanee, Cazzullo e i suoi ospiti provano a capire se quel gesto fu disperazione o strategia, debolezza o potere. Il racconto si fa suggestione, restituendo al pubblico il ritratto di una donna che, anche nella morte, ha saputo scrivere la propria leggenda.
Potrebbe interessarti anche
Stasera in tv (22 ottobre), Luca Zingaretti contro Silvia Toffanin: cosa succede stasera
Cosa vedere stasera in TV? Montalbano (sempre in replica) cerca di affondare anche T...
Programmi tv, cosa vedere oggi 15 ottobre: Silvia Toffanin usa Amici per 'spegnere' Federica Sciarelli
Tre proposte per un mercoledì sera pieno di emozioni: il ritorno malinconico di Mont...
Una giornata particolare, Aldo Cazzullo sfida Montalbano con "La caduta di Mussolini": il giorno che cambiò l'Italia per sempre
Tutto pronto per l’inizio della quarta edizione del programma di approfondimento che...
This is me, Silvia Toffanin parte con ospiti pazzeschi: da Ibrahimović a Laura Pausini, chi ci sarà stasera
Silvia Toffanin torna in prima serata con ospiti d’eccezione e un format rinnovato: ...
Ascolti tv ieri 15 ottobre: neanche Silvia Toffanin riesce a impensierire Montalbano, This is Me delude (Cazzullo no)
Il commissario domina ancora la prima serata col 20% di share in replica, Canale 5 n...
Amadeus, Mediaset lo riporta su Canale 5: dove lo vedremo e cosa farà (con Lorella Cuccarini)
Dopo la sua partecipazione ad Amici come giurato, il conduttore è pronto a tornare n...
Stasera in tv (15 ottobre), torna Montalbano ma se la deve vedere con due donne pericolose
I programmi della prima serata di mercoledì 15 ottobre 2025: Zingaretti cerca Michel...
Montalbano da record (anche in replica). E spunta un'ipotesi clamorosa: cosa succede
Anche ieri la serie Rai e Palomar con Luca Zingaretti ha dominato la prima serata, b...