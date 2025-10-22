Programmi tv, cosa vedere oggi 22 ottobre: Lorella Cuccarini è imperdibile, Sciarelli svolta a Garlasco con Sempio Mercoledì sera tra emozioni e curiosità: dalla cronaca di Chi l’ha visto? ai racconti intimi di This Is Me, fino al fascino eterno di Cleopatra su La7.

La prima serata di mercoledì si annuncia come un viaggio tra cronaca, emozioni e storia. Rai 3, Canale 5 e La7 offrono tre proposte diverse ma tutte interessanti, capaci di catturare ogni tipo di spettatore: dal mistero delle indagini alle storie di vita, fino ai grandi racconti del passato.

Chi l’ha visto? (Rai 3, ore 21:20)

Federica Sciarelli torna con una puntata che si preannuncia densa di tensione e umanità. Al centro della serata ci sarà uno dei casi di cronaca più discussi degli ultimi anni, grazie ad un’intervista esclusiva ad Andrea Sempio. Tra filmati inediti, documenti esclusivi e appelli in diretta, Chi l’ha visto? resta il punto d’incontro tra giornalismo d’inchiesta e solidarietà, capace di tenere viva la speranza e l’attenzione su chi ancora manca all’appello.

This Is Me (Canale 5, ore 21:20)

Silvia Toffanin continua il suo racconto intimo dei volti più amati dello spettacolo. In questa nuova puntata, si sfrutterà l’occasione per celebrare i 40 anni di carriera di Lorella Cuccarini in compagnia di tanti ospiti.. This Is Me è un programma che propone tanta passione e clamore, dando spazio alla parola e al sentimento. Un format che vuole restituire al pubblico la dimensione più autentica delle persone dietro la celebrità.

Una giornata particolare – "La morte di Cleopatra" (La7, ore 21:15)

Aldo Cazzullo accompagna gli spettatori in un viaggio affascinante tra mito e realtà. Al centro dell’episodio, il giorno in cui Cleopatra decise di porre fine alla propria vita. Attraverso testimonianze storiche e letture contemporanee, Cazzullo e i suoi ospiti provano a capire se quel gesto fu disperazione o strategia, debolezza o potere. Il racconto si fa suggestione, restituendo al pubblico il ritratto di una donna che, anche nella morte, ha saputo scrivere la propria leggenda.

