Programmi tv, cosa vedere oggi 21 settembre: Enrico Brignano prepara uno spettacolo unico, Le Iene rilanciano con nuovi casi Dalle indagini de Le Iene, ai momenti di vita vera di BellaMa' di Sera con Diaco, passando alle risate assicurate dello spettacolo di Enrico Brignano.

La domenica 21 settembre porta in prima serata tre proposte molto diverse, che riescono però a intercettare gusti e umori del pubblico italiano. C’è chi cerca la furba leggerezza, chi ha voglia di ascoltare storie di vita vera e chi preferisce momenti d’inchiesta che siano sempre sul pezzo.

Enrico Brignano Show (Nove, 21:30)

Su Nove arriva Enrico Brignano Show (21:30), uno spettacolo che va oltre la semplice comicità. Brignano non si limita a far ridere: prende episodi di vita quotidiana, attualità e piccoli difetti collettivi e li trasforma in racconti che fanno riflettere mentre strappano una risata. Il suo stile mescola gag, musica e interazione con il pubblico, dando vita a un varietà moderno, che conserva però quel calore "all’italiana" che mette d’accordo tutte le generazioni. È il tipo di serata che convincerà tutti gli amanti della stand-up comedy.

BellaMa’ di Sera (Rai 2, 21:00)

Chi vuole un esperimento diverso può invece sintonizzarsi su Rai 2 con BellaMa’ di Sera (21:00). Portare in prima serata il linguaggio e i pensieri di un gruppo eterogeneo di ospiti è una sfida coraggiosa, che Pierluigi Diaco ha voluto affrontare puntando sull’autenticità. Il programma non si limita a mettere i gli invitati davanti alle telecamere: li fa dialogare con personaggi affermati e con esperti, creando un terreno di confronto che raramente trova spazio in TV. Non è solo intrattenimento, ma una finestra sulla vita vera e sull’attualità.

Le Iene (Italia 1, 21:20)

E per chi invece ama le serate più forti, torna su Italia 1 Le Iene (21:20). Da anni il programma si conferma uno degli appuntamenti più riconoscibili della televisione, capace di tenere insieme l’inchiesta giornalistica e l’intrattenimento puro. Le storie raccontate non sono mai semplici da ascoltare: truffe, abusi, ingiustizie, ma anche momenti ironici che spezzano la tensione. È questa alternanza a rendere unica la formula, ancora oggi in grado di sorprendere e di lasciare spunti di riflessione.

Tre strade diverse, quindi, ma tutte con una strada ben chiara: la comicità non scontata, la vita vera, e le inchieste moderne. Qualunque sia la scelta, la domenica sera ci accompagnerà alla grande.

