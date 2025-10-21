Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Programmi tv, cosa vedere oggi 21 ottobre: la Iene imperdibili su Garlasco e Belen minacciata da Rocio Munoz Morales

Tre programmi, tre emozioni diverse: dalla comicità di Only Fun all’inchiesta de Le Iene Inside, fino alle prove di Freeze, una serata TV che non lascia tregua.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Una serata varia e piena di energia quella del 21 ottobre, con tre programmi che promettono di accontentare ogni tipo di spettatore: la leggerezza irresistibile di Only Fun – Comico Show, l’approfondimento senza filtri de Le Iene presentano: Inside e la tensione pura di Freeze, con nuove prove per i nostri vip.

Only Fun – Comico Show (Nove, ore 21:30)

Belen Rodriguez e i PanPers tornano sul palco con un nuovo appuntamento di Only Fun, lo show che mescola comicità e ritmo, senza mai prendersi troppo sul serio. Il segreto del programma sta nella sua formula semplice ma efficace: una carrellata di comici, battute fulminanti e momenti improvvisati che rendono ogni puntata diversa dall’altra.
La vera forza dello show è l’intesa tra i conduttori: Belen, sempre più a suo agio nel ruolo di padrona di casa ironica, e i PanPers, che con la loro verve mischiano sketch, imitazioni e gag al limite dell’assurdo. Anche stavolta, tra ospiti inattesi e giochi con il pubblico, non mancheranno le sorprese. Un’ora e mezza di leggerezza autentica, perfetta per chi vuole staccare la spina dopo una giornata pesante.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Le Iene presentano: Inside (Italia 1, ore 21:20)

Appuntamento con il lato più crudo e profondo delle inchieste de Le Iene. La versione Inside del programma non si limita alla provocazione o al servizio d’assalto: qui il racconto è più ampio e ragionato, con un tono quasi documentaristico.
In questa nuova puntata si entra nel cuore di una delle storie più discusse delle ultime settimane, ricostruita passo dopo passo attraverso testimonianze, filmati esclusivi e il lavoro meticoloso della redazione. Il punto è sempre lo stesso: dare voce a chi di solito non ne ha, scavare dove altri si fermano e offrire al pubblico un punto di vista scomodo ma necessario. Un giornalismo che non fa sconti e che, proprio per questo, continua a distinguersi nel panorama televisivo italiano.

Freeze (Rai 2, ore 21:20)

Il programma unisce varietà e tensione: la suspense cresce puntata dopo puntata, poiché i concorrenti imparano a resistere alle provocazioni, e la posta in gioco aumenta man mano che il gruppo si assottiglia. Tra le migliori sorprese, ricordiamo che in alcune puntate sono intervenuti ospiti da reality e personaggi dello spettacolo, per lasciare il segno con momenti di rottura nel silenzio imposto dal "freeze". Tutto sotto l’occhio vigile di Nicola Savino e Rocio Munoz Morales.

Tre generi, tre mondi diversi: la risata genuina di Only Fun, la denuncia lucida de Le Iene Inside e la competizione serrata di Freeze. Una serata che alterna leggerezza, riflessione e competitività.

Potrebbe interessarti anche

Belen Rodriguez e Giovanni Floris

Programmi tv, cosa vedere oggi 14 ottobre: Belen Rodriguez torna in Tv contro Giovanni Floris

Dal match Italia–Israele alle polemiche di Di Martedì, fino alla leggerezza di Only ...
Ascolti 14 ottobre 2025

Ascolti tv ieri (14 ottobre): Gerry Scotti non teme la Nazionale e vola senza De Martino, Belen parte piano

Italia-Israele seguita da più di 7 milioni e mezzo di spettatori tocca il 36,2% di s...
Freeze - Nicola Savino - Rocio Munoz Morales

Freeze, Savino e Rocio Muñoz Morales come De Martino (con ospiti da urlo): cosa vedremo stasera

Stasera - 16 settembre - su Rai 2 inizia 'Freeze, chi sta fermo vince': uno show a m...
Raoul Bova - Rocio Munoz Morales

Programmi tv, cosa vedere oggi 7 ottobre: Il dramma di Raoul Bova e la rivincita di Rocio Munoz Morales

Tra fiction italiane, scontri adrenalinici e cinema d’azione: tre modi diversi di vi...
Stasera in tv (21 ottobre), Luca Zingaretti all'attacco delle Iene e gli intrighi della Notte nel cuore

Stasera in tv (21 ottobre), Luca Zingaretti all'attacco delle Iene e gli intrighi della Notte nel cuore

Cosa vedere stasera in tv? Il Commissario Montalbano indaga sul brutale assassinio d...
Freeze - Nicola Savino - Rocio Munoz Morales

Freeze, Rocio 'assente', Paolantoni mattatore (con gaffe) e fischi social: "Il fake di Stasera tutto è possibile"

La prima puntata dello show è stata fortemente criticata sul web per la sua somiglia...
Luca Zingaretti e Rocio Munoz Morales

Programmi tv, cosa vedere oggi 23 settembre: il bivio di Montalbano e Rocio Munoz Morales sfida l'ex marito Raoul Bova

Dalle avventure del Commissario più amato della TV, al nuovo game show con Rocio Mun...
Alberto Stasi

Delitto Garlasco, colpo delle Iene: parla il giudice che assolse Alberto Stasi. Cosa succede

Domani, martedì 21 ottobre 2025 ritorna lo spin-off 'Le Iene presentano: Inside': la...
Stasera in tv i consigli per martedì 16 settembre 2025

Stasera tre regine a contendersi lo share: Rocio Munoz Morals torna in tv dopo il caso Bova

Tra emozioni in musica, sfide a colpi di gelo e dibattiti senza filtri: tre proposte...

HeyLight

Il turismo che cambia

Analisi e tendenze delle vacanze degli italiani

LEGGI

Personaggi

Giulio Golia

Giulio Golia
Chico Forti

Chico Forti
La giornalista Roberta Rei

Roberta Rei
Giacomo Poretti

Giacomo Poretti

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963