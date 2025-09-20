Programmi tv, cosa vedere oggi 20 settembre: l'iconico tributo a Pino Daniele e il rilancio di Paolo Bonolis Tre prime serate importanti: dalle analisi pungenti di Accordi e disaccordi, al viaggio emozionante nel ricordo di Pino Daniele, fino allo show esplosivo di Ciao Darwin.

Sabato 20 settembre la TV offre una varietà di generi che più diversi non si può. Il pubblico può scegliere tra l’attualità raccontata con toni diretti, una serata evento per celebrare uno dei più grandi artisti italiani e l’audacia di uno spettacolo che da anni continua letteralmente a dividere il pubblico.

Accordi e disaccordi (Nove, 21:30)

Su Nove va in onda Accordi e disaccordi (21:30), il talk che non lascia spazio alla superficialità. Il motivo per guardarlo è semplice: il confronto serrato tra ospiti e conduttori mette in campo punti di vista diversi su politica, società e temi caldi del momento. Non c’è mai una posizione unica, ma un dibattito che permette di capire meglio ciò che accade intorno a noi. A rendere il tutto più interessante è lo stile diretto e senza filtri che ha reso il programma riconoscibile, capace di mantenere alta l’attenzione dall’inizio alla fine.

Pino è… Il Viaggio del Musicante (Rai 1, 21:30)

Chi invece ha voglia di emozionarsi con la musica può sintonizzarsi su Rai 1, sempre alle 21:30, per Pino è… Il Viaggio del Musicante. Non è un semplice tributo: è un concerto che diventa un racconto collettivo, con tanti artisti che si alternano sul palco per celebrare Pino Daniele. Il valore sta non solo nelle esibizioni, ma nella forza delle canzoni che hanno segnato intere generazioni. Ogni brano è un frammento di memoria condivisa, e il pubblico ha la possibilità di rivivere quella magia insieme agli interpreti che l’hanno amata e reinterpretata. Una serata pensata come viaggio, dove la musica diventa il filo che unisce passato e presente.

Ciao Darwin 9 Giovanni 8.7 – L’ultimo valzer (Canale 5, 21:35)

E poi c’è Canale 5, che alle 21:35 propone Ciao Darwin 9 Giovanni 8.7 – L’ultimo valzer. Qui lo spettacolo prende una piega completamente diversa: giochi, prove al limite del surreale, sfide tra categorie opposte, il tutto guidato dalla verve di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Il motivo per seguirlo non è solo la comicità, ma l’energia di un format che, nonostante gli anni, continua a sorprendere e a far discutere. È una televisione che non ha paura di esagerare, che mescola ironia e provocazione, e che regala al pubblico una serata in cui il divertimento è assicurato.

Tre programmi, ma anche tre modi lontanissimi di passare la serata: l’attualità politica, la musica molto sentita e uno show sopra le righe. Sta solo a noi decidere cosa. vedere.

