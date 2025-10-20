Programmi tv, cosa vedere oggi 20 ottobre, Corrado Augias scomoda Trump contro Simona Ventura: che succede
Tre programmi, tre mondi diversi: tra le emozioni di Blanca, le riflessioni di La torre di Babele e le tensioni del Grande Fratello, il prime time di stasera promette molto.
Una serata televisiva che promette emozioni forti e registri diversi: il giallo di Blanca, il confronto culturale de La torre di Babele e le dinamiche sempre imprevedibili del Grande Fratello.
Grande Fratello (Canale 5, ore 21:20)
La Casa più spiata d’Italia torna al centro della scena con una puntata che si preannuncia tesa. Dopo settimane di strategie, sfoghi e nuovi legami, i concorrenti si ritrovano di fronte a un televoto decisivo che potrebbe cambiare gli equilibri del gioco. Simona Ventura, sempre più padrona di questa edizione, guiderà il racconto con il supporto degli opinionisti, tra momenti di leggerezza e inevitabili confronti accesi. Al centro restano le storie di persone comuni, cuore pulsante di un reality che quest’anno punta sull’autenticità dei nip e sul racconto vero delle storie umane.
La torre di Babele (La7, ore 21:15)
Corrado Augias torna con un nuovo appuntamento dedicato a un tema che non smette mai di interrogare: esistono ancora veri maestri? In un mondo in cui la conoscenza è frammentata e il rumore dell’attualità sovrasta tutto, il programma cerca risposte attraverso un dialogo con ospiti d’eccezione. Massimo Recalcati, Dacia Maraini e Massimo Gramellini porteranno prospettive diverse, tra psicologia, letteratura e giornalismo, su cosa significhi oggi "insegnare" e guidare le nuove generazioni. Una riflessione lucida e profonda, che non teme di mettere in discussione anche i modelli di leadership contemporanei come Trump, e di come ha trasformato il conflitto in strumento di consenso.
Blanca (Rai 1, ore 21:30)
La fiction con Maria Chiara Giannetta torna con una puntata intensa e dal titolo emblematico, Paura del buio. Blanca viene aggredita durante una visita al Museo del Buio e l’episodio la costringe a un periodo di pausa dalle indagini, in cui dovrà affrontare le proprie paure più profonde. Nel frattempo, Liguori continua a lavorare sul caso insieme a Bacigalupo, ma la distanza emotiva tra lui e Blanca si fa sentire. Domenico, più presente che mai, riporta aggiornamenti importanti sul mistero del bambino scomparso, mentre nuove scoperte cambiano la direzione dell’inchiesta. Un episodio che alterna tensione, introspezione e sentimenti sospesi.
Tra realtà e finzione, la serata del 20 ottobre mette in scena tre idee interessanti: l’umanità del Grande Fratello, la profondità di La torre di Babele e la sensibilità di Blanca, sempre più al centro del cuore del pubblico.
