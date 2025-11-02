Trova nel Magazine
Programmi tv, cosa vedere oggi 2 novembre: Fazio punta in grande contro le indagini de Le Iene sulla chirurgia estetica

Dalla forza di Report con il ritorno di Ranucci, all’impegno di Greta Thunberg a Che Tempo Che Fa, fino all’inchiesta di Le Iene sulla chirurgia estetica.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

La domenica sera del 2 novembre si muove tra tre mondi diversi ma complementari: la forza del giornalismo d’inchiesta con Report, la grande attualità internazionale con Che Tempo Che Fa e l’approfondimento umano e sociale di Le Iene Presentano: Inside. Tre programmi che, pur appartenendo a linguaggi differenti, raccontano la società contemporanea con uno sguardo lucido e personale.

Report (Rai 3, ore 20:30)

Torna in onda Report e, con lui, torna anche Sigfrido Ranucci, che dopo il tentato attentato che lo ha coinvolto sceglie di riprendere il suo posto in prima linea. È un ritorno che rappresenta un gesto di coraggio. La puntata promette inchieste potenti, che non lasciano scampo alle zone d’ombra della politica e del potere economico, con l’approccio diretto e senza compromessi che ha reso il programma un punto di riferimento del giornalismo italiano. Ranucci, più che mai determinato, guiderà il pubblico in un viaggio dentro i meccanismi che spesso si preferisce non guardare.

Che Tempo Che Fa (Nove, ore 20:00)

Su Nove, Che Tempo Che Fa accende i riflettori su una delle figure più discusse e influenti del nostro tempo: Greta Thunberg. L’attivista svedese, ospite di Fabio Fazio, racconterà il suo percorso, le battaglie portate avanti in questi anni e il peso di un impegno che l’ha resa una voce mondiale, con particolare focus su quello che sta accadendo adesso nei contesti di guerra. Fazio, con il suo stile pacato e la capacità di ascoltare davvero, guiderà il dialogo toccando non solo il tema ambientale, ma anche quello umano. E accanto a lui, come sempre, Luciana Littizzetto, pronta a stemperare i toni con la sua ironia intelligente. Che Tempo Che Fa resta così uno dei pochi spazi televisivi in grado di trattare temi globali con profondità, puntando comunque ad un vesto pubblico.

Le Iene Presentano: Inside (Italia 1, ore 21:15)

Chi cerca invece una serata più "cruda", ma altrettanto reale, può sintonizzarsi su Italia 1. Le Iene Presentano: Inside torna con un nuovo reportage firmato da Alice Martinelli, dedicato al mondo della chirurgia estetica. Un’inchiesta che non parla solo di bisturi e ritocchi, ma del desiderio, e a volte dell’ossessione, di perfezione che attraversa la nostra epoca. Martinelli affronta il tema con sensibilità e rigore, raccontando storie di chi ha cambiato la propria vita partendo da un cambiamento di sé, e di chi si è perso nella ricerca di un’immagine ideale. Un viaggio dentro una realtà fatta di promesse, illusioni e marketing, ma anche di dolore e vulnerabilità.

Guida TV

Programmi

