Programmi tv, cosa vedere oggi 19 ottobre, Claudio Gioè torna per sfidare Fazio e Bruce Springsteen: il confronto Tre prime serate per pubblici diversi: dal ritorno di Màkari ai nuovi ospiti di Fazio, fino al caso giudiziario più discusso raccontato da Un giorno in pretura.

Tre appuntamenti che ispirano novità e approfondimenti, capaci di tenere incollati gli spettatori per motivi completamente opposti: l’intensità delle storie vere, la leggerezza della grande televisione e il fascino del giallo made in Italy.

Màkari (Rai 1, ore 21:30)

Il ritorno di Màkari segna l’inizio della quarta stagione, con un Saverio Lamanna che si ritrova in un momento di grande cambiamento. Suleima è lontana per lavoro, Michela torna nella sua vita e a sconvolgere gli equilibri arriva Arianna, un’adolescente ribelle con un cuore più grande di quanto lasci credere. Nel primo episodio, Lamanna indaga su un omicidio avvenuto nella cucina di un ristorante di lusso: un caso che lo costringerà a fare i conti non solo con la verità ma anche con se stesso.

Il fascino di questa serie sta nella sua capacità di unire la bellezza della Sicilia con un giallo intelligente, pieno di ironia e umanità. E Claudio Gioè, con la sua naturalezza, continua a rendere Lamanna uno dei personaggi più veri e amati della fiction italiana.

Che Tempo Che Fa (Nove, ore 20:00)

Fabio Fazio torna con un’altra puntata di Che Tempo Che Fa, sempre più punto di riferimento del talk d’autore. Accanto a lei, come sempre, ci saranno Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, con la loro ironia e leggerezza.

Il motivo per guardarlo? La capacità unica del programma di alternare momenti di grande musica, approfondimento e ironia, senza mai perdere ritmo. È uno di quei format che non hanno bisogno di effetti speciali, basta la qualità dei suoi ospiti e della conversazione. A tal proposito, sono attesi grandi volti per questa puntata, che si faranno una bella chiacchierata con il nostro conduttore.

Tra gli ospiti più attesi della puntata del 19 ottobre 2025 di Che Tempo Che Fa ci saranno Bruce Springsteen e Jeremy Allen White, protagonisti dell’attesissimo film Springsteen: Liberami dal Nulla. Diretto da Scott Cooper e distribuito dal 23 ottobre da The Walt Disney Company Italia, il film — tratto dal libro Liberami dal nulla. Bruce Springsteen e Nebraska di Warren Zanes — racconta la genesi di Nebraska, l’album acustico e tormentato inciso dal Boss nel 1982 e destinato a segnare una svolta nella sua carriera. A interpretarlo sul grande schermo è proprio Jeremy Allen White, che con questo ruolo firma il suo primo vero debutto da protagonista assoluto.

Un giorno in pretura (Rai 3, ore 23:10)

La storica trasmissione di Roberta Petrelluzzi torna a raccontare la giustizia in modo diretto e senza filtri, concentrandosi questa volta sul caso di Caterina D’Andrea, uccisa dal compagno in un episodio che ha scosso profondamente l’opinione pubblica. L’attenzione del programma si allontana dalle solite dinamiche sensazionalistiche, focalizzandosi sul caso dal punto di vista legale, tentando di far comprendere le dinamiche e le responsabilità di una tragedia familiare che parla purtroppo di un tema ancora drammaticamente attuale: la violenza di genere. Un appuntamento forte, che nonostante non sia semplice da guardare, attira una folta schiera di appassionati di casi legali e true crime, facendoci ricordare quanto la televisione possa ancora servire a capire e riflettere.

