Programmi tv, cosa vedere oggi 18 settembre: Elodie segna una svolta per la musica italiana e Milo Infante torna dopo un lungo stop
Tra show spettacolari, produzioni internazionali e approfondimenti di cronaca: tre modi diversi di vivere la prima serata.
Giovedì 18 settembre la TV italiana offre tante proposte, ma tre molto diverse tra loro hanno tanti motivi concreti per meritare la nostra attenzione. Non si tratta solo di programmi da guardare, ma di esperienze che possono intrattenere, emozionare e far riflettere.
Elodie "San Siro" (Canale 5 – 21:35)
Su Canale 5 va in onda Elodie "San Siro", lo spettacolo-evento che ha consacrato la cantante in uno degli stadi più importanti d’Italia. Non è il classico concerto, ma una produzione curatissima, con scenografie imponenti, giochi di luci, corpo di ballo e ospiti di rilievo come Gianna Nannini, Achille Lauro e Gaia. È l’occasione per vivere la sua carriera come un racconto in musica: una scaletta divisa in atti (Audace, Galattica, Magnetica, Erotica) che non solo scandiscono il ritmo della serata, ma portano lo spettatore dentro il percorso personale e artistico dell’artista. Un evento identitario, capace di unire i fan storici e chi semplicemente cerca uno show capace di trasformare la musica in esperienza visiva imperdibile.
Citadel (Italia 1 – 21:20)
Chi preferisce un approccio seriale e internazionale può scegliere Italia 1, che propone Citadel, la serie dei fratelli Russo che ha aperto un vero e proprio universo narrativo globale. Il fascino sta nel mix di spionaggio, azione e mistero, con una storia che lega più Paesi e diversi protagonisti in un intreccio comune. Perché guardarla? Perché oltre alla trama ricca di colpi di scena, rappresenta un progetto che abbraccia più culture e linguaggi televisivi. E qui entra in gioco anche Citadel: Diana, lo spin-off ambientato in Italia con Matilda De Angelis: seguire la serie principale permette di cogliere appieno i collegamenti e capire come ogni tassello si inserisca in un mosaico più ampio.
Ore 14 Sera (Rai 2 – 21:20)
Infine, Rai 2 propone Ore 14 Sera, la versione serale del talk di Milo Infante. Qui la cronaca diventa protagonista assoluta: casi di attualità, gialli irrisolti, inchieste che hanno segnato l’opinione pubblica e che ancora oggi suscitano interrogativi. Non è solo racconto: ci sono criminologi, magistrati, giornalisti ed esperti che offrono punti di vista diversi, dando profondità a temi spesso trattati in modo superficiale. La formula, già collaudata nel pomeriggio, conquista la prima serata con un tono più intenso e solenne, con la possibilità di rivolgersi a un pubblico più ampio e pronto a confrontarsi con storie che restano aperte. Sarà un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti della cronaca nera e anche per i fan di Milo Infante, che negli ultimi giorni è rimasto ai box con la puntata pomeridiana.
